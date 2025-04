「pride and joy」の意味は？英単語から意味を想像してみて...！

正解は「自慢の種」でした!

誇りと喜びをもたらしてくれるものを「pride and joy」といいます。

子どもやモノに対して使われることが多いですよ。

「He spent many hours cleaning his car, beacause it's his pride and joy.」

(彼は車を洗うのになん時間も費やした。なぜならその車は彼にとって自慢の種だからだ)