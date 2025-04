2024年4月、コロンビア大学でパレスチナ支持の学生たちが学内施設を占拠してイスラエルに抗議した。トランプ政権は最初の標的に同大学を選んだ(写真: Yuki Iwamura/Bloomberg)

多くの大学がトランプ政権の攻撃に苦慮する中、コロンビア大学は政府の要求を丸呑みする形で助成金の凍結を回避した。他方、ハーバード大学は政府の要求をすべて拒否し、徹底抗戦の構えを見せている。両大学ともリベラル派を代表する大学だが、その対応が大きく分かれたのはなぜか。まず、コロンビア大学の状況を分析する。

「反ユダヤ主義」を理由に強硬化する教育省

コロンビア大学はトランプ政権の最初の標的となった。2024年4月、学生団体「パレスチナの正義のための学生」が中心になって、キャンパスに野営地を築き、抗議行動を行い、最終的に逮捕者も出た。そんな状況下、ユダヤ系学生に対するハラスメントが頻発、同時にユダヤ系市民への嫌がらせがアメリカ全土に広がった。トランプ政権による「反ユダヤ主義」排除の政策は、そうした事態を反映している。

コロンビア大学が「反ユダヤ主義」に無関心だったわけではない。2023年10月にイスラエル・ハマス戦争が始まると、翌11月に「反ユダヤ主義に関するタスクフォース」を設置、2024年8月に報告書を提出している。その中で「イスラエルへの学生の抗議によって大学の行動規範が崩れた」と指摘している。さらに「何百人ものユダヤ系学生が大学のコミュニティは自分たちを礼節、尊敬、公平さをもって扱わなかったと証言している」とも書いている。そして「学生にユダヤ系学生を排除しないように求めた」。

2025年2月14日、教育省は各大学に書簡を送り、キャンパスにおけるユダヤ系学生に対するハラスメントの問題を喚起し、「教育省は全国の教育機関で広がっている人種差別に対してもはや寛容ではない」と厳しい姿勢を示している。さらに、各大学の対応を評価し、「公民権法を順守していない教育機関は連邦政府の助成金を失うことになるだろう」と警告した。マクマホン教育長官は「大学、特に連邦政府から助成金を得ている大学はすべての学生を守る義務がある」と語っている。

その約2週間後の2月27日、コロンビア大学では2024年4月の反イスラエル行動に参加した3名の学生が処分されたことに抗議し、50人以上の学生が大学の傘下にあるバーナード・カレッジの建物を占拠した。少なくとも10人の学生が逮捕され、キャンパスでの緊張が高まった。この事件を受け、共和党のジョンソン下院議長は『X』に「親ハマス派に大学での居場所はない。バーナード・カレッジとコロンビア大学はキャンパスの反ユダヤ主義を終わらせなければならない」と投稿した。

こうした状況に関してコロンビア大学は「私たちはトランプ政権とともに反ユダヤ主義と戦うのを楽しみにしている」という楽観的な声明を発表した。しかし、3月3日、司法省など3省からなる「反ユダヤ主義と戦うタスクフォース(以下、タスクフォース)」はコロンビア大学に対して5140万ドルの連邦政府との契約の凍結を検討している旨を通告し、3月7日には4億ドルの助成金の取り消しを発表した。そして、複数年で50億ドルの助成金も取り消す可能性があると示唆した。

助成金のために政権の要求を上回る譲歩

さらにタスクフォースは、3月13日にコロンビア大学に書簡を送り、9項目の要求を突き付けた。ヽ慇犬紡个靴撞律を求めること、∨〔外儖会を廃止し、学長権限を拡大すること、授業、研究、キャンパス生活を妨げる状況を阻止する永続的かつ包括的な対策を講じること、ぅ泪好やヒジャブ(スカーフ)着用を禁止すること、ニ塾呂鮨兇襪辰審慇犬紡个垢訥敢困判菠を行うこと、θ織罐瀬篌腟舛猟蟲舛鯡棲硫修垢襪海函↓大学の安全を確保すること、中東・南アジア、アフリカ研究部が今後5年間、外部の監査を受けること(同部が反ユダヤ主義の温床だと見られている)、学部の入学、国際的な採用、大学院の入学を連邦政府と政策を順守すること。いずれも大学の自治に関わる重要な要求である。

回答期限の3月21日、コロンビア大学が出した「コロンビア大学での差別とハラスメントと反ユダヤ主義を戦うための仕事を推進する」と題する声明にはタスクフォースの9項目を上回る17項目の方針が記されていた。中には「学生を排除、逮捕するために大学警官を36人雇用する」「公民権法順守のために強制的訓練を実施する」「教員採用に際して知的多様性を重視する(リベラル派に偏ることなく保守派の学者も採用するという意味)」「公立学校用の反ユダヤ主義などに関する対話を行う教材を無料で提供する」といった方針もあった。タスクフォースが求める以上の譲歩を行ったわけだ。

タスクフォースは「コロンビア大学の発表は大学にとってアメリカ合衆国との資金関係を維持するための前向きな第1歩である」と評価し、助成金4億ドル(内2億5000万ドルは国立衛生研究所からの助成金)の凍結を解除した。

コロンビア大学のアームストロング学長代行は「大学の対応はすべての学生、教職員の安全を守るためのもので、歓迎されるだろう」という書簡を出した。だが、『ニューヨーク・タイムズ』は、「トップ大学からのトランプ政権に対する驚くべきレベルの敬意を反映している」と、コロンビア大学が過剰な譲歩をしたと指摘している(3月21日、「Columbia Agrees to Trump’s Demands After Federal Funds Are Stripped」)。

資金面での政府依存で失われた大学の自治

つまり、コロンビア大学の“完全降伏”である。ウェブニュース『AXOS』は「コロンビアは4億ドルの助成金を取り戻すためにトランプに要求に屈した」と題する記事を掲載している。そして「トランプ政権の大学攻撃が大学の雇用や補助金において、人々に大きな不安を引き起こしたことで、この合意が成立した」と説明している。

1週間後の3月28日、アームストロング学長代行は辞表を提出した。外部圧力によって大学の自治が侵されたというのが辞任の理由である。学長代行は学生8人から告訴され、教員の反乱に直面した。学長代行の決定が、大学関係者のすべてによって支持されたわけではない。政府に書簡を送った後、学長代行はズームで約70人の教員と75分にわたる会議を開いた(『Washington Free Beacon』、「What Columbia University President Katrina Armstrong Really Told Faculty Members About Changes the School is Making」)。激怒した一人の教授は「トランプ政権の行動は私の人生の中で学問文化に対する最も重要な攻撃である」とし、それに妥協した学長代行の対応を批判した。別の教員は、なぜ政府に対抗して訴訟を起こさなかったのかと迫った。

学長代行は「現在、本当に耐えがたく、勝ち目のない状況にある。私たちが取った行動は権威的体制に迎合した対応とみられている。私たちは何も変わっていない」と心情を語っている。同記事は「効果的に政治を乗り切るのを失敗したと攻撃するいら立った教員にとって、学長代行の説明は十分ではなかった」と書いている。

大学の自治はかくも脆弱なのだ。現在の大学経営は政府の資金に依存している。大学が経済的に自立していた頃の「古典的な大学の自治」は、もはや存在しないのだろう。

(中岡 望 : ジャーナリスト)