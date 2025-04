BTS、SEVENTEEN、Jutin Bieberなどワールドワイドに活躍するアーティストが所属する様々なレーベルを擁するHYBE。そのHYBEが新世代J-POPボーイズグループプロジェクトとして2月から行なっていたオーディション番組『応援-HIGH 〜夢のスタートライン〜』から誕生したaoenのデビュー記者会見<aoen 結成記念ブルーランウェイ>が4月24日、都内で実施された。先ごろ公開した オフィシャルレポート に続いて、インタビューにフォーカスしたオリジナルレポートをお届けしたい。



▲優樹(YUJU) リーダー ▲優樹(YUJU) リーダー



▲琉楓(RUKA) サブリーダー ▲琉楓(RUKA) サブリーダー



▲礼央(REO) ▲礼央(REO)



▲京助(KYOSUKE) ▲京助(KYOSUKE)



▲颯太(SOTA) ▲颯太(SOTA)



▲雅久(GAKU) ▲雅久(GAKU)



▲ハク(HAKU) ▲ハク(HAKU)

■デビューシングル「青い太陽 (The Blue Sun)」

2025年6月11日リリース

CD予約:https://aoen.lnk.to/the_blue_sun

商品詳細:https://www.universal-music.co.jp/aoen/news/2025-04-24/

※全9形態



【The Blue Ver. [初回限定盤]】UPCH-7734 / \1,760(税込)

▶CD:全形態共通

▶商品内容

・SLEEVE + JEWEL CASE (143×126mm)

・CD-R (120×120mm)

・BOOKLET (141×124mm / 36pages)

・CLEAR BOOKMARK (71×86mm / 7種中ランダム1枚)

・PHOTO CARD Ver.1(55×85mm / 7種中ランダム1枚)

・PHOTO CARD Ver.2(55×85mm / 7種中ランダム1枚)



【The Blue Sun Ver. [通常盤・初回プレス]】UPCH-7749 / \1,320(税込)

▶CD:全形態共通

▶商品内容

・SLEEVE + JEWEL CASE (143×126mm) ※

・CD-R (120×120mm)

・BOOKLET (141×124mm / 16pages) ※

・PHOTO CARD (55×85mm / 7種中ランダム1枚)

・MINI CALENDAR (55×85mm / 7種中ランダム1枚) ※

※The Blue Sun Ver. [通常盤・初回プレス]は在庫終了し次第、The Blue Sun Ver.通常盤(UPCH-6041)に切り替わります。※「SLEEVE + JEWEL CASE (143×126mm)」「BOOKLET (141×124mm / 16pages)」「MINI CALENDAR (55×85mm / 7種中ランダム1枚)」は初回プレスのみ封⼊されます。



【The Sun ver. [ソロ盤(7種類)]】UPCH-7735~7741 / 各\1,300(税込)

▶CD:全形態共通

▶商品内容

・SLEEVE + JEWEL CASE (143×126mm) / 7versions

・CD-R (120×120mm)

・BOOKLET (141×124mm / 4pages) / 7versions

・PHOTO CARD (55×85mm) / 7versions

・MESSAGE CARD (71.5×55mm) / 7versions

◼︎ショーケース<Debut Single SHOWCASE「青い太陽 (The Blue Sun)」>

日時:2025年6月11日(水)会場:Zepp Haneda詳細:https://www.universal-music.co.jp/aoen/news/2025-04-24-4/

■aoen MEMBER PROFILE



▲優樹(YUJU) リーダー

・誕生日:2002.12.20

・出身:埼玉県

・血液型:A型





▲琉楓(RUKA) サブリーダー

・誕生日:2003.11.01

・出身:宮崎県

・血液型:A型





▲雅久(GAKU)

・誕生日:2004.04.25

・出身:長野県

・血液型:O型





▲ハク(HAKU)

・誕生日:2005.03.28

・出身:群馬県

・血液型:B型





▲颯太(SOTA)

・誕生日:2005.08.15

・出身:東京都

・血液型:O型





▲京助(KYOSUKE)

・誕生日:2005.09.25

・出身:神奈川県

・血液型:B型





▲礼央(REO)

・誕生日:2007.07.09

・出身:宮城県

・血液型:A型

関連リンク

◆aoen オフィシャルX

◆aoen オフィシャルメンバーX

◆aoen オフィシャルInstagram

◆aoen オフィシャルTikTok

◆aoen オフィシャルLINE

◆aoen オフィシャルYouTubeチャンネル

◆aoen (アオエン) 画像6月11日にデビューシングル「青い太陽(The Blue Sun)」をリリースすることがすでに決定している彼ら。オーディションでデビューを掴んだメンバーは、一足先に選出された優樹(YUJU)、琉楓(RUKA)、ハク(HAKU)、颯太(SOTA)、京助(KYOSUKE)に加え、一般投票で選ばれた雅久(GAKU)、礼央(REO)による7名だ。aoenというグループ名には“最も熱い炎の色である青色で世界を満たす情熱の疾走”、“太陽のように明るくみんなを応援するグループ”という二つの意味が込められていて、今後はこの7人で、世界で一番熱い青い炎を心に燃やしながら、エネルギッシュに活動していく。ちなみにファンネームはaoring(アオリン)であることも決定している。今回の<結成記念ブルーランウェイ>は、前半はメンバー個々にフォーカスを当てた紹介、後半は司会者が読み上げる質問にメンバーが応えていく記者会見形式で行なわれた。その前半、ステージに登場したメンバーは、まず7人全員で声を揃えて「We Are The Blue Sun! こんにちは、aoenです」と、aoenとしての挨拶を初お披露。フォトセッションを挟んで、一旦ステージを降りたメンバーだが、ここからはメンバー個々の魅力がじっくりと紹介される。まず司会者がメンバー名前を呼んでキャッチフレーズを披露(オフィシャルレポート参照)。呼ばれたメンバーは登壇し、レッドカーペットならぬブルーカーペットが敷き詰められたランウェイをウォーキングするのだが、その際、デビューシングルのキーアイテムである“ヨーヨー”を使った華麗なパフォーマンスも披露された。メンバーそれぞれが異なる輝きを持ったヴィジュアルとキャラクターに、7人の天賦の才が浮かび上がる。そして、aoenの軌跡が編集された動画上演の後、記者会見の後半は衣装を着替えたメンバーが再び揃ってステージへ。司会者からの質問に明るく元気に回答した、その質疑応答の抜粋をお届けしたい。◆ ◆ ◆──デビューシングル「青い太陽(The Blue Sun)」が6月11日に発売となりますが、この曲を初めて聴いたときの印象は?優樹(YUJU):エネルギッシュで、一度聴いただけで元気が出る、明るい曲だなと感じました。ひとりひとり違う輝きを持った仲間が集まり、音楽を通じてどんな困難にも立ち向かっていくという。そういう前向きな気持ちが表れていると思います。──グループの代表カラーは青色です。グループのロゴやデビューシングルのタイトルロゴも青一色となっていますが、自分が持っている青い炎に名前を付けるとしたら?優樹(YUJU):フェニックスブルーです。たとえ死んでも蘇るフェニックスのように、グループのリーダーとして、どんなにメンバーが大変なときでも僕の力で何度でも立ち上がれるような、そんなグループにしていきたいと思ったからです。琉楓(RUKA):イルカブルーだと思います。イルカは自分のシンボルキャラクター。イルカが広い海を泳ぐように、自分も幅広い領域で活動できるアーティストになりたと思い、そう名付けました。礼央(REO):ベイビーブルーです。僕はチームのなかで一番末っ子なので、これからお兄さんたちの背中を見ながら成長していく、青という意味を込めてベイビーブルーにしました。京助(KYOSUKE):ザ・ユニークブルーです。僕がユニークな性格というのもあって、今後の活動に関して、僕にしか出せない魅力やパフォーマンスをお見せできるように、という気持ちを込めてこの名前にしました。颯太(SOTA):ダークブルーです。理由は、自分が持っているミステリアスで独特な雰囲気を活かして、ダークな色でより青色を輝かせたいなと考えたからです。雅久(GAKU):四次元ブルーです。またの名を4Dブルー。僕は一次元よりも二次元、二次元よりも三次元、三次元よりも四次元というように、たくさんの魅力を持っているので、その魅力をダンスやパフォーマンスなど様々な部分で解放していきたい、という意味を込めてこの名前をつけました。ハク(HAKU):スワンブルーです。今まで白鳥のようにしなやかで綺麗だったんですが、これからは青い炎のようにパワフルな一面を見せたいと思って名付けました。──では、今だから話せるオーディション中のメンバーとの思い出や、印象的だった出来事を教えてください。優樹(YUJU):琉楓(RUKA)はとても綺麗好きな性格で。普段は一緒に宿舎に住んでるんですが、“そこまで掃除する?”っていう細かい部分まで気にして、みんなに声をかけながら掃除をしてくれるんですね。なので、今ではみんなで協力して、綺麗な宿舎にしようと心がけていて。琉楓(RUKA)のおかげで、綺麗な環境を保ててるんじゃないかなと思います。──昨日4月23日にデビューメンバー7人が決定したばかりですが、昨日はどのような会話ややり取りをしたのでしょうか?琉楓(RUKA):7人でほんの少しの時間、会話をしたんですが。そのとき「ここからが本当のスタート、7人で協力して一生懸命頑張っていけたらいいな」という話をしました。礼央(REO):もともとオーディション中からみんなでやってたんですけど、この7人に決まったことで、よりひとりひとりの重要性を認識しつつ、「みんなでチームワークを大切にこれから活動していきたいね」という話をしました。──では、ご自身以外のメンバーの“推しポイント”を教えてください。ハク(HAKU):礼央(REO)の押しポイントは、普段はクール系でカッコいいんですけど、宿舎ではかわいい姿が見られるんですね。私生活でそういうところが見えるところが推しポイントです。颯太(SOTA):京助(KYOSUKE)はこんな感じで、明るくてフワフワしてるんですけど(笑)。──それは褒め言葉ですよね(笑)?颯太(SOTA):もちろんです。それがダンスになると目つきが変わって、ギャップ萌えが凄い。スイッチが入ると「行くよ!」という感じで、みんなを引っ張ってくれるのでキュンとします。──デビューを掴んだ今の喜びを身体で表現してください。颯太(SOTA):やったー! (と叫んだあと、両手両脚を目一杯広げる)雅久(GAKU):(マイクをメンバーに預け)本当に幸せです。ありがとうございます! (と叫んで下半身はバックランジ、上半身をひねり、右肘を折り曲げて鍛え上げた上腕二頭筋で力こぶを作ってみせる)──さて今後、aoenのメンバーとしてどう成長していきたいですか?雅久(GAKU):僕は様々な分野で活躍していきたいです。ダンスはもちろんですが、その他にも様々な新しい姿をaoenメンバーとして見せていきたいと思ってます。礼央(REO):僕は、これからaoenメンバーとして、より多くの方々を幸せにしていきたいです。これまでのオーディション期間中が、赤い炎だったとしたらaoneになったからには青い炎になって、よりもっと多くの方々を幸せにできればなと思っています。──ファンのみなさん(=aoring)はどのような存在ですか? 今後どのような関係を作っていきたいと考えていますか?琉楓(RUKA):aoringは自分たちが燃え上がるための源。なくてはならない存在だと思っています。歌やダンスをパフォーマンスするのは僕たちですが、aoringの皆さんは8人目のメンバーとして、一緒にaoenを盛り上げてほしいですし、この先、世界中にaoringの輪を一緒に広げていけるような関係になれたらいいなと思っています。◆ ◆ ◆デビュー記者会見<aoen 結成記念ブルーランウェイ>は約1時間にわたって行われた。6月11日、デビューシングル「青い太陽(The Blue Sun)」はこの記者会見終了後の4月24日15:00より予約販売がスタートし、リリース当日には、都内にてスペシャルイベント<Debut Single SHOWCASE「青い太陽 (The Blue Sun)」>を開催することも発表となった。aoenは電光石火の青い炎を上げながら、ここから熱く激しく燃え上がる。取材・文◎東條祥恵©YX LABLES