　25日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比530円高の3万5560円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

39884.85円　　ボリンジャーバンド3σ
38295.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38224.70円　　ボリンジャーバンド2σ
38077.60円　　200日移動平均
37357.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37311.73円　　75日移動平均
36564.55円　　ボリンジャーバンド1σ
35560.00円　　25日夜間取引終値
35039.15円　　24日日経平均株価現物終値
34904.40円　　25日移動平均
34810.00円　　5日移動平均
34635.00円　　一目均衡表・転換線
34310.00円　　一目均衡表・基準線
33244.25円　　ボリンジャーバンド-1σ
31584.10円　　ボリンジャーバンド2σ
29923.95円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース