日経225先物テクニカルポイント（25日夜間取引終了時点）
25日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比530円高の3万5560円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
39884.85円 ボリンジャーバンド3σ
38295.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38224.70円 ボリンジャーバンド2σ
38077.60円 200日移動平均
37357.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37311.73円 75日移動平均
36564.55円 ボリンジャーバンド1σ
35560.00円 25日夜間取引終値
35039.15円 24日日経平均株価現物終値
34904.40円 25日移動平均
34810.00円 5日移動平均
34635.00円 一目均衡表・転換線
34310.00円 一目均衡表・基準線
33244.25円 ボリンジャーバンド-1σ
31584.10円 ボリンジャーバンド2σ
29923.95円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
39884.85円 ボリンジャーバンド3σ
38295.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38224.70円 ボリンジャーバンド2σ
38077.60円 200日移動平均
37357.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37311.73円 75日移動平均
36564.55円 ボリンジャーバンド1σ
35560.00円 25日夜間取引終値
35039.15円 24日日経平均株価現物終値
34904.40円 25日移動平均
34810.00円 5日移動平均
34635.00円 一目均衡表・転換線
34310.00円 一目均衡表・基準線
33244.25円 ボリンジャーバンド-1σ
31584.10円 ボリンジャーバンド2σ
29923.95円 ボリンジャーバンド3σ
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