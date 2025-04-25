¿´¤«¤é´î¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿3Ï¢ÇÆ¡¡¥È¥ì¡¼¥É¢ªÀïÎÏ³°¢ª°éÀ®¡Ä30ºÐ¤¬¤³¤À¤ï¤ë1·³¤ÎÉñÂæ
À¾Éð¡¦¹õÌÚÍ¥ÂÀ¡¢ÇØÈÖ¹æ54¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸ì¤ë
¡¡À¾Éð¡¦¹õÌÚÍ¥ÂÀÅê¼ê¤¬¡¢¥×¥í3µåÃÄÌÜ¤È¤Ê¤ë¿·Å·ÃÏ¤ÇÊ³Æ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ºò¥ª¥Õ¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢11·î¤ËÀ¾Éð¤È°éÀ®·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£ÇØÈÖ¹æ136¤Ç·Þ¤¨¤¿º£½Õ¤Ï¥¥ã¥ó¥×¤«¤éÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ï4»î¹ç¤Ç5²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£3·î25Æü¤Ë»ÙÇÛ²¼·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢³«Ëë1·³Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£17Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤Ï¸ÅÁã¤òÁê¼ê¤Ë¹¥µß±ç¤ò¸«¤»¤Æ°ÜÀÒ¸å½é¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ºÆ¤ÓÇØÈÖ¹æ54¤òÇØÉé¤¤¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÌÛ¡¹¤È½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¾Éð¡¦¹õÌÚÍ¥ÂÀÅê¼ê¤¬¡¢¥×¥í3µåÃÄÌÜ¤È¤Ê¤ë¿·Å·ÃÏ¤ÇÊ³Æ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ºò¥ª¥Õ¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢11·î¤ËÀ¾Éð¤È°éÀ®·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£ÇØÈÖ¹æ136¤Ç·Þ¤¨¤¿º£½Õ¤Ï¥¥ã¥ó¥×¤«¤éÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ï4»î¹ç¤Ç5²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£3·î25Æü¤Ë»ÙÇÛ²¼·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢³«Ëë1·³Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£17Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤Ï¸ÅÁã¤òÁê¼ê¤Ë¹¥µß±ç¤ò¸«¤»¤Æ°ÜÀÒ¸å½é¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ºÆ¤ÓÇØÈÖ¹æ54¤òÇØÉé¤¤¡¢µß±ç¿Ø¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤Ã¤ÆÏ¢Æü¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é2000Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë¤«¤±¤Æ¥í¥Ã¥Æ¤Ç³èÌö¤·¤¿¹õÌÚÃÎ¹¨Åê¼ê¡Ê¸½¥í¥Ã¥Æ1·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ë¤Ë¶¯¤¤Æ´¤ì¤òÊú¤¯¡£¡Öº²¤Î¥¨¡¼¥¹¡×¡Ö¥¸¥ç¥Ë¡¼¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿Æ±À«¤Î¡ÈÀèÇÚ¡É±¦ÏÓ¤¬¸½Ìò»þÂå¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÇØÈÖ¹æ54¡£¼«¿È¤â¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤Î7Ç¯´Ö¤ÏÇØÉé¤¤Â³¤±¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¶¯¤¤ÈÖ¹æ¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö¹õÌÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡Ø54¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¥¸¥ç¥Ë¡¼¤µ¤ó¤¬»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¸å¤Î¹õÌÚÀ«¤Î¤¿¤á¤Ë¤âËÍ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¡Ø54¡Ù¤ò¤Ä¤±Â³¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀè¡¢¹õÌÚÀ«¤¬¥×¥íÌîµå¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍè¤¿»þ¤Ë¡Ø54ÈÖ¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÍ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÀèÈ¯¤âÃæ·Ñ¤®¤âÍÞ¤¨¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¥×¥í9Ç¯ÌÜ¤Î30ºÐ¡£ÀèÈ¯¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö1»î¹çºî¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¨¤¤ÀÕÇ¤´¶¤¬¤¢¤ë¡£¤Ç¤âÊÑ¤ÊÏÃ¡¢ÅÀ¤Ï¼è¤é¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¡£6²ó3¼ºÅÀ¤Ç¤¤¤¤Åêµå¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢µß±çÅê¼ê¤Ï¡ÖÅê¤²¤ë¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÏÃ»¤¤¤±¤É¡¢1ÅÀ¤Ç¤â¼è¤é¤ì¤¿¤éÉé¤±¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡£
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç3ÅÙÍ¥¾¡¤âÇ¼ÆÀ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï1ÅÙ¤À¤±
¡¡Ï¢Æü¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç½àÈ÷¤ò¤¹¤ëµß±çÅê¼ê¤ÎÂçÊÑ¤µ¤Ï¡¢ÅÐÈÄ¤·¤Ê¤¤Æü¤Ë¤â¤¢¤ë¡£¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¡¢¸ª¤òºî¤Ã¤Æ¤â¡¢Àè¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤ëÅê¼ê¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤¿¤ê¡¢ÂÇÀþ¤¬ÂçÎÌÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¤¤¤¯¤¾¤¤¤¯¤¾¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÅê¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤ÎÊý¤¬¡¢¤É¤Ã¤Á¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÈèÏ«¤¬Î¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡£µ¤»ý¤Á¤ÈÂÎ¤¬¹â¤Ö¤Ã¤¿¤Î¤òÄÃ¤á¤ë¤Î¤âÂçÊÑ¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤Î¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿±¦ÏÓ¤Ïº£¡¢Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö1Ç¯´ÖÄÌ¤·¤Æ1·³¤Ë¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥¾¡¤Î¥Ô¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤Ï2021Ç¯¤«¤é¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤ò·Ð¸³¡£¤¿¤À¡¢2021Ç¯¤Ï±¦¸ªÄË¤â¤¢¤Ã¤Æ1·³ÅÐÈÄ¤¬¤Ê¤¯¡¢ÀèÈ¯Å¾¸þ¤·¤¿2023Ç¯¤Ï1¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2022Ç¯¤Ï27»î¹ç¤Ç2¾¡2ÇÔ1¥»¡¼¥Ö5¥Û¡¼¥ë¥É¤ÇËÉ¸æÎ¨2.36¡£¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤ÎÇ¯¤À¤±¤Ç¡Ö¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç3²óÍ¥¾¡¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¢¤Þ¤¢´èÄ¥¤Ã¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥·¡¼¥º¥ó¤¬1²ó¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÉ¾²Á¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢50¡ó¤°¤é¤¤¤·¤«¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¡£¡Ê¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡Ë»³ËÜ·¯¡Ê¸½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ë¤¬100¡ó¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Ï20¡ó¤°¤é¤¤¤«¡©¡×¡£¤½¤¦¾éÃÌ¤á¤«¤·¤¿¸å¡¢¤¤Ã¤Ñ¤ê¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È³èÌö¤Ç¤¤¿»þ¤ÎÊý¤¬¡¢¤¤Ã¤ÈÍ¥¾¡¤·¤¿¤È¤¤Î´î¤Ó¤¬Âç¤¤¤¡£¹×¸¥ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ´î¤Ó¤ÎÂç¤¤µ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤¬³èÌö¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é´î¤Ù¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×¡£24Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£3Ç¯¤Ö¤êºÇ²¼°Ì¤«¤é¤ÎµÕ½±¤ò´ü¤¹¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤É¤óÄì¤«¤é¤Ï¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿ÇØÈÖ¹æ54¤â¤Þ¤¿¡¢¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÏÓ¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤ë¡£¡ÊÈøÄÔ¹ä / Go Otsuji¡Ë