¡Úºå¿À¡ÛÎòÂå£³°Ì¡¦ÄÌ»»£³£²£°¾¡¤Î¾®»³ÀµÌÀ¤µ¤ó»àµî¡¡¡Ö¾Ã¤¨¤ëËâµå¡×¥Ñ¡¼¥à¥Ü¡¼¥ë½¬ÆÀ¤Ï¤¢¤ÎÂçÂÇ¼ÔÂÐºö¤¬·Àµ¡
¡¡ºå¿À¤Ï£²£´Æü¡¢£Î£Ð£ÂÎòÂå£³°Ì¤ÎÄÌ»»£³£²£°¾¡¤òµó¤²¤¿¾®»³ÀµÌÀ¤µ¤ó¤¬£±£¸Æü¸áÁ°£±£±»þ£²£°Ê¬¤Ë¡¢¿´ÉÔÁ´¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡££¹£°ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£Áòµ·¤Ï²ÈÂ²Áò¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥Æ¥¹¥ÈÀ¸¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÀºÌ©µ¡³£¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òÉð´ï¤ËÂôÂ¼¾Þ¡¢ºÇÂ¿¾¡¤Ê¤É¤ò³ÍÆÀ¡£Åìµþ¡Ê¸½¥í¥Ã¥Æ¡Ë¡¢ÂçÍÎ¡Ê¸½£Ä£å£Î£Á¡Ë¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÅê¤²¤ëÀºÌ©µ¡³£¡×¤Î°ÛÌ¾¤ÏÅØÎÏ¤Î¤¿¤Þ¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡££±£¹£µ£³Ç¯½Õ¤ËÂçÍÎ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¬¡¢ºâÀ¯Æñ¤Ç³ÍÆÀ¤ò¸«Á÷¤é¤ì¡¢·îµë£µ£°£°£°±ß¤ÇÂÇ·âÅê¼ê·óÇ¤¤Î¥Æ¥¹¥ÈÀ¸¤È¤·¤Æºå¿ÀÆþÃÄ¡£Åö»þ¤È¤·¤Æ¤ÏÄ¹¿È¤À¤Ã¤¿£±£¸£³¥»¥ó¥Á¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹¹äÂ®µå¤ò¸Ø¤Ã¤¿¤¬¡¢À©µå¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£
¡¡Æ£Â¼¤é¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤ÎÂÇ·âÅê¼ê¤òÌ³¤á¡¢ÅÜÌÄ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÃãÈÓ»ö¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢ÅÏÊÕ¾Ê»°¤Î¥ß¥Ã¥È¤ËÀ£Ê¬¶¸¤ï¤º¡¢¼ý¤Þ¤ë¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿´Ã¥¤ï¤ì¡¢µ»½Ñ¤òµÛ¼ý¤·¤¿¡£Å°Äì¤·¤¿Áö¤ê¹þ¤ß¤â·ç¤«¤µ¤º¡¢Ìµ»Í»àµå»î¹ç¤ÏÎòÂå£²°Ì¤ÎÄÌ»»£·£³»î¹ç¡£¤½¤ÎÁÃ¤Ï¼ã¤«¤ê¤·º¢¤ËÃÛ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡À¤³¦¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¡¦²¦Äç¼£¤È¤ÎÂÐ·è¤Ë¤âÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡££µ£¹Ç¯¤ÎÅ·Í÷»î¹ç¤Î£·²ó¡¢¿·¿Í¤À¤Ã¤¿²¦¤ËÆ±ÅÀ£²¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¡££¶£²Ç¯¤Ï£²£·¾¡¤òµó¤²¤ÆÂôÂ¼¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò£²¥ê¡¼¥°Ê¬Î©¸å½é¤ÎÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¤¬¡¢£±£¹ÈïËÜÎÝÂÇ¤Î¤¦¤Á¡¢£·ËÜÎÝÂÇ¤ò²¦¤Ëµö¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡È²¦ÂÐºö¡É¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¡¢½¬ÆÀ¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¾Ã¤¨¤ëËâµå¡×¤Î¥Ñ¡¼¥à¥Ü¡¼¥ë¡£ÍâÇ¯¤Ë¥«¥â¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿²¦¤òÈïËÜÎÝÂÇ¥¼¥í¤ËÉõ¤¸¹þ¤á¡¢¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤à¤È¡¢¡ÖÀ¤µª¤Î¥È¥ì¡¼¥É¡×¤Ç°ÜÀÒ¤·¤¿Åìµþ¤Ç¤â½éÇ¯ÅÙ¤«¤é£³£°¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡ÖÅìµþµå¾ì¤Ï¶¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤âÍî¤Á¤ë¥Ü¡¼¥ë¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡×¡£À¾Éð¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÀÐ°æ¾æÍµ¤ËÅÁ²È¤ÎÊõÅá¤òÅÁ¤¨¡¢ÂôÂ¼¾ÞÅê¼ê¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÌµÂÌ¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤·¤ã¤Ù¤ë¤È³Ë¿´¤òÆÍ¤¯°ì¸Àµï»Î¡£Åìµþ»þÂå¡¢¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤Æ¤¤¿Â¼ÅÄÃû¼£¤µ¤ó¤ÎÌîµå¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Á¡ÖºÍÇ½¤òÌµÂÌ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ò¼ä¤·¤¯»×¤ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÍ¡¤·¤¿¡£¤Î¤Á¤ËÄÌ»»£²£±£µ¾¡¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡Ö¥Þ¥µ¥«¥êÃû¼£¡×¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¶â¸À¤À¤Ã¤¿¡£