¥¤¥é¥ó³Ë¶¨µÄ¡È¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¼¨¤¹¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¤ÎºÇ½ª¹ç°Õ¤Ïº¤Æñ¡É ¥¤¥é¥ó¤¬¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Ø»ÃÄêÅª¤Ê¹ç°Õ¤Ë¸þ¤±¤¿¸ò¾ÄÄó°Æ¤«
¥¤¥é¥ó¤Î³Ë³«È¯¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥¤¥é¥ó¤Î³°Áê¤Ï¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¼¨¤·¤¿¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¤ÎºÇ½ª¹ç°Õ¤Ïº¤Æñ¤È¤Î¸«Êý¤òÅÁ¤¨¡¢»ÃÄêÅª¤Ê¹ç°Õ¤Ë¸þ¤±¤¿¸ò¾Ä¤òÄó°Æ¤·¤¿¤Ê¤É¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥é¥ó¤Î³Ë³«È¯¤ò¤á¤°¤ëÎ¾¹ñ¤Î¹â´±µé¶¨µÄ¤Ï19Æü¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢3²óÌÜ¤Î¶¨µÄ¤¬26Æü¤Ë¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥¯¥·¥ª¥¹¡×¤Ï24Æü¡¢19Æü¤Î¶¨µÄ¤ÎºÝ¤Ë¥¤¥é¥ó¤Î¥¢¥é¥°¥Á³°Áê¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¼¨¤¹¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¤ÎºÇ½ª¹ç°Õ¤Ïº¤Æñ¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï»ÃÄêÅª¤Ê¹ç°Õ¤Ë¸þ¤±¤¿¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦Äó°Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Ï¤³¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤º¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê¹ç°Õ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¸ò¾Ä¤Î´ü¸Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö2¤«·î¡×¤À¤È¥¤¥é¥óÂ¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤ÉÁá´ü¤Î¸ò¾ÄÂÅ·ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¡¢º£¸å¤Î¶¨µÄ¤Î¹ÔÊý¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£