¡Ú¶ÍÀ¸¥Ü¡¼¥È¡¡PG1¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Û¿åÅÄ¸øÍµ¤ÎàÄ¶¥¤¥¤ÃÍá¤Ï°æ¸ý²ÂÅµ¡¡Ç®¤¤¹¶¤á¤ò·«¤ê½Ð¤¹
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¶ÍÀ¸¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè26²ó¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¤Ï3ÆüÌÜ¤¬½ªÎ»¡£¡ÖÄ¶¥¤¥¤ÃÍ¡×Ã´Åö¤Î¿åÅÄ¸øÍµµ¼Ô¤ÏÍ½ÁªºÇ½ªÆü¤Î4ÆüÌÜ¡¢°æ¸ý²ÂÅµ¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡»°½Å»ÙÉô¤ÎÎò»Ë¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Î¿ÀÍÍ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿½é¤Î3000¾¡¥ì¡¼¥µ¡¼¡¦ÁÒÅÄ±É°ì¤µ¤ó¤Ëµ¯¸»¤ò¤Ê¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢Âç¥¨¡¼¥¹¤È¸À¤¨¤ëÁª¼ê¤ÏÄ¹¤é¤¯½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢°ïºà¤¬¤½¤í¤¦85´ü¡È¶ä²Ï·Ï·³ÃÄ¡É¤«¤é°æ¸ý¤¬×ÂÀ±¡Ê¤¹¤¤¤»¤¤¡Ë¤Î¤´¤È¤¯½Ð¸½¡£1999Ç¯11·î¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤¹¤°¤ËÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢SG¤ò6V¡£¸½ºß¤âÆ±»ÙÉô¤òÎÏ¶¯¤¯¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºÀ¤Âå¤ËÆÍÆþ¤·¤¿2023Ç¯¤Î¼ã¾¾¤Ç½é½Ð¾ì¡¢½éÍ¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤Î»þ¤ÏÀ¨¤¯¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡×¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤â¶¯Îõ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤é¤·¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¥¿¡¼¥ó¤Ç¤âÌ¥¤»¤¿¡£2Ç¯Á°¤Û¤É¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢º£²ó¤â»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¥¹¥ê¥Ã¥ÈÉÕ¶á¤Î²ÃÂ®´¶¤¬¤¤¤¤¡£³°¤è¤ê½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¡£»î±¿Å¾¤Ï¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤±¤ÉËÜÈÖ¤Ç¤¤¤¤¡£¤¤¤¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡½éÆü¤Ï2¡¢1Ãå¡£6¹æÄú¤Î2ÆüÌÜ¤Ï4Ãå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢3ÆüÌÜ6R¤ò2¥³¡¼¥¹·þ¤ê¤Ç²÷¾¡¡£½øÈ×¤Ï»ý¤ÆÍ¾¤·¤Æ¤¤¤¿²÷Â®38¹æµ¡¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò½ù¡¹¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢¤®¤³¤Á¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤â²þÁ±·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£½®Â¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¾å°Ìµé¤À¡£
¡¡¡Ö¶ÍÀ¸¤ÏSG¤ÇÍ¥½Ð¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Í¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤ÀÍ½Áª¤À¤±¤ÉÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£4ÆüÌÜ¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¡£¤µ¤¢¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤Ï3¡¢4¹æÄú¤Î2Áö¡£Ï¢¾¡¤¹¤ì¤Ð1°ÌÄÌ²á¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£°æ¸ý¤é¤·¤¤Ç®¤¤¹¶¤á¤ò·«¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡¡Ú¿åÅÄ¤ÎÇã¤¤ÌÜ¡Û5R¡£4¥«¥É¤«¤é°ì·â¡£Áê¼ê¤Ï³°¤ò¥Ö¥ó²ó¤¹ÀÐÁÒ¤Ø¡ã3¡ä¡ã6¡äÁ´¡¢¡ã3¡äÁ´¡ã6¡ä¡£11R¡£¤³¤³¤â¥«¥É¤«¤éÌÔ¹¶¡£¡ã4¡ä¡ã5¡ä¡¢¡ã4¡ä¡ã6¡äÎ®¤·¡£¡ã4¡ä¡ã1¡äÎ®¤·¤â¾¯¤·²¡¤µ¤¨¤ë¡£
¡¡¡þ¿åÅÄ¡¡¸øÍµ¡Ê¤ß¤º¤¿¡¦¤¤ß¤Ò¤í¡ËÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î51ºÐ¡£Çò¤¤¤´ÈÓ¤¬Âç¹¥Êª¡£¤¤¤¯¤é¿©¤Ù¤Æ¤âÂÀ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤âº£¤ÏÀÎ¡£ºÇ¶á¤Ï¶ËÎÏ¡¢Êâ¤¯¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£