BE:FIRST¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù¼çÂê²Î¡ÖÌ´Ãæ¡×Àè¹ÔÇÛ¿®³«»Ï¡ª¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¸ø³«

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■新曲「夢中」は、ゴスペルをベースに“チャーチー”な響きのサウンドと歌声で、不器用ながらも真っ直ぐな純愛を描いたラブソング

BE:FIRSTの新曲「夢中」の先行配信がスタート。併せて、リリックビデオが公開された。

「夢中」は、4月24日にスタートしたフジテレビ系木曜劇場『波うららかに、めおと日和』(毎週木曜22時)の主題歌として書き下ろされた楽曲。ゴスペルをベースに、“チャーチー”な響きのサウンドと歌声で、不器用ながらも真っ直ぐな純愛を描いたラブソングに仕上がっている。

「Betrayal Game」でも共作した、ソウルやR&Bをベースにした音楽性と、甘さ/切なさ/艶感/力強さが共存する歌声で魅了するシンガーソングライターeillと、BE:FIRSTのバックバンドのバンマスとして活躍し、ポップなメロディメイクや多彩なジャンルをクロスオーバーさせたアレンジを得意とする音楽プロデューサー、Ryo ‘LEFTY’ Miyataを迎えて制作された。

新曲「夢中」が収録される5月28日リリースのニューシングル「GRIT」は、2000年代HIP HOPを現代に昇華させたトラックに乗せて、これまでの成功の秘訣を言うならば不屈の精神である、と世界に向けてあらたな一歩を宣言する自分たちの今までとこれからを描いた、アグレッシブなHIP HOPチューンだ。

今作は、LAでのコライトキャンプにて制作されたうちの1曲で、Tommy Richmanのヒット曲「Million Dollar Baby」のプロデュースで話題となっているカリフォルニア州ロサンゼルスを拠点とする21歳のBillboardチャート入りプロデューサーKaviと、Lady Gaga「Just Dance」への客演参加をはじめ、数々のヒット曲をもつ、グラミー賞受賞経験もある音楽プロデューサー/シンガー/ソングライターColby O’Donisも迎えた意欲作。

その他、新曲「夢中」とBE:FIRSTメンバーのソロ企画「One of the BE:ST」のJUNON、LEOに続く第3弾となるRYUHEIのソロ曲「Loop ~One of the BE:ST-03 RYUHEI~」の合計3曲を収録。

MV盤には表題曲「GRIT」のMVと撮影裏を収めたBehind The Scenes映像を収録。ライブ映像とMVを収録したBMSG MUSIC SHOP限定盤やバンドルグッズ付きの形態もBMSG MUSIC SHOPにて販売される。リリース記念グッズもBMSG SHOPにて発売が決定したのでぜひチェックしよう。

リリース情報

2025.04.25 ON SAL

DIGITAL SINGLE「夢中」

2025.05.28 ON SAL

SINGLE「GRIT」

『波うららかに、めおと日和』番組サイト

https://www.fujitv.co.jp/meotobiyori/

ニューシングル「GRIT」特設サイト

https://befirst-sp.com/GRIT/

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/