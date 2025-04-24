TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤Î»ÑÀª¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬²×Î©¤Á¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥í¥·¥¢¤È¤ÎÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤Ë¤È¤Æ¤âÍ­³²¤À¡×¡£SNS¤Ç¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤òÈóÆñ¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡£ÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤¬Æñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¥í¥·¥¢¤È¤Ï¼è¤ê°ú¤­¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼¤È¼è¤ê°ú¤­¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼¤ÎÊý¤¬ÍÆ°×¤À¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×

ÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¥í¥·¥¢¤¬°ìÊýÅª¤ËÊ»¹ç¤·¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÆîÉô¡¦¥¯¥ê¥ß¥¢¤ò¥í¥·¥¢ÎÎ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤ëÏÂÊ¿°Æ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¤³¤ì¤òµñÈÝ¡£

¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼¤ÎÀðÆ°Åª¤ÊÈ¯¸À¤¬¤³¤ÎÀïÁè¤Î²ò·è¤òÆñ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈSNS¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²×Î©¤Á¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

°ìÊý¤Ç¡¢¼óÅÔ¡¦¥­¡¼¥¦¤Ç¤Ï24Æü¤â¥í¥·¥¢·³¤Ë¤è¤ë¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ê¤É¤Î¹¶·â¤¬¤¢¤ê¡¢8¿Í¤¬»àË´¤·¡¢70¿Í°Ê¾å¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£