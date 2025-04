途中退出者や嘔吐者が続出した台湾発オカルトホラー『ガラ』が5月9日より公開。新たな予告編が到着した。

本作のタイトルは台湾で歯ぎしりを表す擬音語で、今回解禁された予告編でもその不気味な音を聞くことができる。主人公アーシューと友人ティエンレンは、配信者である母親の同行スタッフが不可解な死を遂げた森の中のヴィラについて、ネットで探検隊を募り、真相を突き止めようとする。『呪詛』の特殊メイクアーティストが参加しているだけあり、映像には生理的嫌悪感を煽るグロテスクな描写も。



ちなみに、『呪詛』と本作で特殊メイクを手掛けたチュー・シューは、本作のティエンレン役で出演もしているそう。多彩ですネ!

Tシャツ発売



また、本作とアパレルブランド「ハードコアチョコレート」とのコラボが決定。予告編にも登場した“モウハタ”をデザインしたTシャツが、上映劇場や「コアチョコ」の店舗・ECサイトにて販売される。

入場者プレゼント



さらに、極悪な入場者プレゼントが決定。なんともゾワゾワする本作の衝撃的なビジュアルをデザインしたステッカーが配布される。自分だけが見えるようにひっそりと貼るか、それとも誰しもが見える目立つところに貼るか? あなたの良心が試される……。

入場者プレゼントのステッカー

