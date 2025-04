ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは24日、『ミニオン・パーク』のエリアを拡張し、新アトラクションを追加することを『ミニオン・パーク』8周年記念ファンイベントで発表しました。

『ミニオン・パーク』は、人気キャラクター・ミニオンをテーマにしたエリアで2017年4月に開業。その後は、ライドアトラクション『ミニオン・ハチャメチャ・アイス』や多彩なイベントを開催しています。

■『ミニオン・パーク』は1.4倍に拡張

今回発表されたのはエリア拡張と新アトラクションの追加で、『ミニオン・パーク』の敷地面積はこれまでの1.4倍に広がるということです。

新アトラクションは体験時間約7分の『ミニオン・ハチャメチャ・ミッション 〜大悪党への道〜』。パーク史上初のムービング・ウォークウェイ式シューティングアトラクションで、アメリカ・フロリダ州のユニバーサル・オーランドに続き、日本にも誕生します。

動く歩道に乗って、立った状態で進んでいくライドアトラクションで、ゲストは映画の世界そのままに、極悪イベント『大悪党大会』の開催現場に遭遇。最新鋭のブラスター『イーリミネーターX』(電気銃)を手に、ムービング・ウォークウェイに乗りこみ、パークのアトラクションに初登場となるスーパー悪党グループ『ビシャス6』の新メンバーになるため、高得点を目指してシューティングの腕を競います。

エリアが拡張され、新アトラクションが追加された『ミニオン・パーク』は2025年夏にオープンする予定です。

