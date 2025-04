【拡張パック「双天の守護者」】 4月30日 実装予定

ポケモンは、スマートフォン向けデジタルカードゲーム「Pokemon Trading Card Game Pocket」(ポケポケ)において、新たな2つの拡張パック「双天の守護者 ソルガレオ」「双天の守護者 ルナアーラ」を4月30日に実装する。

「双天の守護者」では、「ポケットモンスター サン・ムーン」のアローラ地方に登場するポケモンやキャプテンたちのカードが収録される。映像では、ソルガレオexやルナアーラex、アローラ ライチュウexといった新カードが公開された。

また、実装日となる4月30日15時からは、「レックウザex」が手に入るドロップイベントも開催される。

【【公式】『ポケポケ』拡張パック「双天の守護者」】

(C) 2024 Pokémon. (C) 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

(C) 2024 DeNA Co., Ltd.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。