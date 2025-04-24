¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óDX¡×ÂåÂÇMC¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó·Ý¿Í¡¡¡ÖÁ¯ÅÙ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÅìÌî¹¬¼£¡Ê57¡Ë¤¬¡¢24ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óDX¡×¡ÊÌÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤ËÂåÍýMC¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬¤È¤â¤Ë³èÆ°¤òµÙ»ßÃæ¡£MC¤Ï¿Íµ¤·Ý¿Í¤é¤¬½µÂØ¤ï¤ê¤ÇÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìÌî¤ÏËÁÆ¬¤«¤é¡ÖÂè2»Ê²ñ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Á¯ÅÙ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼«µÔÅª¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡3·î¤ËÊüÁ÷¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡Ö¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëÁêÃÌ½ê¡×¤Ï¡¢Á°¿ÈÈÖÁÈ¤ÎMC¤À¤Ã¤¿ÅçÅÄ¿Â½õ¤µ¤ó¤Î·ÝÇ½³¦°úÂà¤ò¼õ¤±¤ÆMC¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¡£¤³¤ì¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡ÖÅçÅÄ¿Â½õ¤µ¤ó¤¬°úÂà¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢Âè2»Ê²ñ¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢³«¤±¤¿½Ö´Ö¡¢¤¢¤¢ÅìÌî¤Í¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤µÈËÜ¤Î¼ã¤¤¿Í¤È¤«¡Ä¡×¤È¡¢´ÑµÒ¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤â¼«µÔ¤ÇÊÖ¤·¤¿¡£¡Ö¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡×¿¹ÅÄÅ¯Ìð¤Ï¡ÖÀéÄ»¤µ¤ó¤Î¡ÊMC¤òÌ³¤á¤¿¡Ë²ó¤Ë½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÇÜ¤Û¤É¥ï¡¼¥¥ã¡¼¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï21Æü¡¢À©ºî¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÊüÁ÷½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢È¯É½¸å½é¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤òMC¤Ë93Ç¯10·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤¬¥²¥¹¥È¤È¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¤¬¡¢6·î26Æü¤ÎÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÌó32Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤ÏÉÍÅÄ²í¸ù¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¤È¤â·ÝÇ½³èÆ°µÙ»ßÃæ¡£ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Ï2¿Í¤«¤é¡Ö³èÆ°µÙ»ß¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î°Õ¸þ¤¬½êÂ°Àè¤ÎµÈËÜ¶½¶È¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÁí¹çÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤Î·ë²Ì¡¢ÊüÁ÷½ªÎ»¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£