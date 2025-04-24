yama、TVアニメ『ユア・フォルマ』OPテーマ「GRIDOUT」をCDリリース
■「ユア・フォルマという作品と共にお楽しみ頂ければ幸いです！」（yama）
yamaが6月11日にCDシングル「GRIDOUT」をリリースする。
表題曲の「GRIDOUT」は、現在放送中のテレビ朝日系TVアニメ『ユア・フォルマ』のオープニングテーマ。
CDにはこの他、新曲「Sugarveil」「砂の城」が収録される。
なお4月24・25日に東京・Zepp Haneda（TOKYO）で開催される『yama “the meaning of life” TOUR 2025』の会場にて本CDを予約すると、予約特典として「複製手描き歌詞入り yama『the meaning of life TOUR 2025』ライブ写真絵柄ポストカード」が贈呈される。
リリース情報」
2025.06.11 ON SALE
SINGLE「GRIDOUT」
『ユア・フォルマ』作品サイト
https://www.yourforma-anime.com/
yama OFFICIAL SITE
https://www.sonymusic.co.jp/artist/yama/