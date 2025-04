「元気そうでよかった!」

歌手の宇多田ヒカルさんは4月23日、自身のInstagramを更新。ライブ中の美しい姿を披露しました。宇多田さんは「Thank you so much @arca1000000」とつづり、4枚の写真を投稿。ベネズエラ出身のミュージシャン・アルカさんのライブに出演した際の姿を公開しました。宇多田さんは黒いシースルーのトップスに、ミニスカートを合わせた衣装を着用。すらりとした美脚が際立っており、思わず見とれてしまいます。

クールなジャケットコーデも公開

この投稿にファンからは、「衣装も歌声も美しかったです」「元気そうでよかった!」「カッコいいですね」「ギャル」「めちゃんこドキドキする」「最高の人」「とってもきれいでした」との声が寄せられています。プライベートからライブ中の様子まで、さまざまな姿を自身のInstagramで公開している宇多田さん。3月14日の投稿では、ジャケットに黒いパンツを合わせたクールなコーディネートを披露しました。コメントでは「綺麗です」「美しいー」「めっちゃかっこいいです」と、絶賛の声が集まっています。気になった人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:ミモリ)