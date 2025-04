The BONEZとDragon Ashによるツーマンツアー<Straight Up Tour>の模様が、ライブ&ドキュメント映像作品として2025年6月25日(水)に発売されることが決定した。The BONEZとDragon Ashがタッグを組んだプロジェクト“Straight Up”。プロジェクトではそれぞれのフロントマンをフィーチャーした楽曲、「Straight Up feat.Kj」 / The BONEZ、「Straight Up feat. JESSE」 / Dragon Ashをリリースし、両曲を携えての全国ツーマンツアーが開催された。ライブは本ツアーのための特別なステージセットで行われ、盟友かつライバルでもある両バンドが、互いの闘争本能をむき出しに、全公演がクライマックスのようなパフォーマンスを披露した。

The BONEZ×Dragon Ash Live Blu-ray&DVD『Straight Up』



2025年6月25日(水)発売Blu-ray完全生産限定盤 / VIXL-489 / ¥8,800(税込)DVD完全生産限定盤(2DVD) / VIBL-1183〜1184 / ¥8,800(税込)■収録内容・完全生産限定盤・4時間半を超える超大作・2024年11月10日にZepp Haneda(TOKYO)で行われたStraight Up Tourファイナル公演からThe BONEZ12曲、Dragon Ash12曲の全24曲を完全収録!・本ツアーのみで披露された各バンドメンバーを相互に迎え入れたフィーチャリング楽曲収録・ツアーファイナルで特別に披露された「Never Mind feat.Kj」収録・同年12月30日に行われた追加公演より「Straight Up feat.Kj」「Straight Up feat.JESSE」収録、Pabloも参加した総勢9名による感動のフィナーレも収録・全国ツアー8公演(KT Zepp Yokohama、広島 CLUB QUATTRO、Zepp Nagoya、Zepp Osaka Bayside、Zepp Fukuoka、SENDAI GIGS、Zepp Sapporo、新潟 LOTS)のライブダイジェスト映像収録。・見どころたっぷりのツアードキュメント、メンバーインタビューを収録■パッケージ仕様・VIDEOカセットデザイン仕様パッケージ・Straight Upプロジェクトに密着し撮影された64ページフォトブック付き・特製サイズフォトカード8枚封入■収録楽曲2024.11.10「Straight Up Tour Final」The BONEZ1. It's time to let go2. You and I3. Friends4. Love Song feat. SAKU5. New Original6. Rusted Car7. Zenith feat. HIROKI8. Adam & Eve feat. DJ BOTS.9. Straight Up feat. Kj10. Place of Fire11. Thread & Needle12. SUNTOWNDragon Ash1.天使ノロック2.Mix it Up3.ROCKET DIVE4.Iceman5.The Show Must Go On6.For divers area feat. ZAX7.ダイアログ8.百合の咲く場所で9.Bring It feat. KOKI10.Fantasista11.New Era12.Straight Up feat. JESSEExtra. Never Mind2024.12.30「Straight Up Tour」追加公演Dragon Ash「Straight Up feat. JESSE」The BONEZ「Straight Up feat. Dragon Ash & Pablo」ご予約はこちらhttps://lnk.to/StraightUp_Live