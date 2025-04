yamaの「GRIDOUT」が、6月11日(水) にCDシングルとしてリリースされることが決定した。表題曲はTVアニメ『ユア・フォルマ』(テレビ朝日系にて4/2〜放送中)のオープニングテーマに起用されている。配信では既にリリースされている「GRIDOUT」だが、CDシングル化にあたっては新曲「Sugarveil」「砂の城」を加えた3曲入りでのリリースとなる。2025年4月24日(木)・25日(金)開催の<yama “the meaning of life” TOUR 2025>会場ではこのCDシングルの予約受付が開始された。会場で予約すると、限定予約特典として複製手描き歌詞入り yama「the meaning of life TOUR 2025」ライブ写真絵柄ポストカードが付属する。

シングル「GRIDOUT」



2025年6月11日(水) 発売収録曲01.GRIDOUT作詞・作曲・編曲:ぬゆり02.Sugarveil作詞・作曲・編曲:Δ03.砂の城作詞:yama作曲:yama, 上口浩平編曲:上口浩平■<yama “the meaning of life” TOUR 2025>会場限定予約特典【購入特典】複製手描き歌詞入り yama「the meaning of life TOUR 2025」ライブ写真絵柄ポストカードnew single「GRIDOUT」の発売を記念して、期間生産限定盤(SRCL-13325〜13326)1点のご購入で、“複製手描き歌詞入り yama「the meaning of life TOUR 2025」ライブ写真絵柄ポストカード”を1枚プレゼント!各日絵柄が異なります!特典はなくなり次第終了となりますので、是非この機会にお買い求めください!▼4月24日(木)公演 特典絵柄▼4月25日(金)公演 特典絵柄※“複製手描き歌詞入り yama「the meaning of life TOUR 2025」ライブ写真絵柄ポストカード”は各日程数に限りがございます。無くなり次第特典の配布は終了となりますので予めご了承ください。【CD販売時間】・2025年4月24日(木)東京・Zepp Haneda(TOKYO)終演後・2025年4月25日(金)東京・Zepp Haneda(TOKYO)先行販売15:00〜17:00, 開場中18:00〜19:00, 終演後【対象商品】2025年6月11日(水)発売 yama new single「GRIDOUT」<期間生産限定盤>CD+BD / SRCL-13325〜13326 / ¥2,200 (税込)【注意事項】・特典は数に限りがあり、無くなり次第終了となりますので、予めご了承ください。・支払い方法は各会場にてご確認ください。・お知り合いお友達を待たせての待機列への横入りは禁止いたします。複数回ご購入の方は、待機列の最後尾にお並びいただきますようお願いいたします。・天候等の理由により、商品未着のため販売ラインナップが変更・販売を中止する場合がございます。また、アイテムによっては販売開始時より売切れの場合があります。販売商品は会場にて、ご確認いただきますようお願い申し上げます■『GRIDOUT』店舗購入特典【対象店舗/特典内容】■楽天ブックス ・・・ アニメ描きおろし絵柄缶バッジ■Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ■セブンネットショッピング ・・・ yamaオリジナルアンブレラマーカー■yama応援店 ・・・ アニメ描きおろし絵柄ステッカー■official fanclub「CLUB yama」会員限定特典 ・・・ ランダム直筆サイン入り L判ブロマイド【「CLUB yama」会員限定特典】official fanclub「CLUB yama」会員様がSony Music Shopの対象カートにて『GRIDOUT』をご購入いただくと、先着で「ランダム直筆サイン入り L判ブロマイド」を差し上げます!※本特典付き商品は「CLUB yama」会員の方だけがご注文いただけます。※「CLUB yama」会員の方は下記サイトからマイページへログインの上、「CLUB yama」のNEWSに記載のリンク経由で 本商品をご注文ください。※本商品には「ランダム直筆サイン入り L判ブロマイド」以外の特典は付きませんので、ご注意ください。※L判ブロマイドはランダムでyamaの直筆サイン入りとなります。※Sony Music Shop内の「ランダム直筆サイン入り L判ブロマイド」付きカート以外で『GRIDOUT』をご購入いただいても、「ランダム直筆サイン入り L判ブロマイド」は付与されませんので、必ず専用カートにてご購入ください。ご予約はコチラ:https://member.yamaofficial.jp/GRIDOUT_fc/【注意事項】※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。※応援店対象店舗、特典絵柄は追ってご案内いたします。※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。