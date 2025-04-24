ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
米耐久財受注（速報値）（3月）
予想 1.4% 前回 1.0%（前月比)
予想 0.3% 前回 0.7%（輸送除くコア・前月比)
米新規失業保険申請件数（04/13 - 04/19）
予想 N/A 前回 21.5万件
米失業保険継続受給者数（04/06 - 04/12）
予想 N/A 前回 188.5万件
22:00
ロンバルデッリ英中銀副総裁、レーンECBチーフエコノミスト、ピーターソン国際経済研究所（PIIE）「金融政策戦略の見直し」出席
23:00
米中古住宅販売件数（3月）
予想 413.0万件 前回 426.0万件
予想 -2.9% 前回 4.2%（前月比)
23:05
シムカス・リトアニア中銀総裁、経済イベント「関税、供給ショック、金融政策」討論会参加
25日
0:35
レーン・フィンランド中銀総裁、欧州経済について講演
2:00
米7年債入札（440億ドル）
6:00
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
日米財務相会合
IMF世銀春季会合（ワシントン、～26日）
G20財務相中銀総裁会議（ワシントン、～24日）
米主要企業決算
ペプシコ、P＆G、アルファベット、インテル、コムキャスト、Tモバイル、メルク、ブリストルマイヤーズスクイブ
※予定は変更されることがあります。
米耐久財受注（速報値）（3月）
予想 1.4% 前回 1.0%（前月比)
予想 0.3% 前回 0.7%（輸送除くコア・前月比)
米新規失業保険申請件数（04/13 - 04/19）
予想 N/A 前回 21.5万件
米失業保険継続受給者数（04/06 - 04/12）
予想 N/A 前回 188.5万件
22:00
ロンバルデッリ英中銀副総裁、レーンECBチーフエコノミスト、ピーターソン国際経済研究所（PIIE）「金融政策戦略の見直し」出席
23:00
米中古住宅販売件数（3月）
予想 413.0万件 前回 426.0万件
予想 -2.9% 前回 4.2%（前月比)
23:05
シムカス・リトアニア中銀総裁、経済イベント「関税、供給ショック、金融政策」討論会参加
25日
0:35
レーン・フィンランド中銀総裁、欧州経済について講演
2:00
米7年債入札（440億ドル）
6:00
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
日米財務相会合
IMF世銀春季会合（ワシントン、～26日）
G20財務相中銀総裁会議（ワシントン、～24日）
米主要企業決算
ペプシコ、P＆G、アルファベット、インテル、コムキャスト、Tモバイル、メルク、ブリストルマイヤーズスクイブ
※予定は変更されることがあります。