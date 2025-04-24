21:30
米耐久財受注（速報値）（3月）
予想　1.4%　前回　1.0%（前月比)
予想　0.3%　前回　0.7%（輸送除くコア・前月比)

米新規失業保険申請件数（04/13 - 04/19）
予想　N/A　前回　21.5万件

米失業保険継続受給者数（04/06 - 04/12）　
予想　N/A　前回　188.5万件

22:00　
ロンバルデッリ英中銀副総裁、レーンECBチーフエコノミスト、ピーターソン国際経済研究所（PIIE）「金融政策戦略の見直し」出席

23:00
米中古住宅販売件数（3月）
予想　413.0万件　前回　426.0万件
予想　-2.9%　前回　4.2%（前月比)

23:05　
シムカス・リトアニア中銀総裁、経済イベント「関税、供給ショック、金融政策」討論会参加

25日
0:35　
レーン・フィンランド中銀総裁、欧州経済について講演

2:00　
米7年債入札（440億ドル）

6:00　
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）

日米財務相会合
IMF世銀春季会合（ワシントン、～26日）
G20財務相中銀総裁会議（ワシントン、～24日）

米主要企業決算
ペプシコ、P＆G、アルファベット、インテル、コムキャスト、Tモバイル、メルク、ブリストルマイヤーズスクイブ

※予定は変更されることがあります。