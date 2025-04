M!LK、佐野勇斗出演『シーブリーズ』CM曲「アオノオト」シングルリリース　アリーナツアー映像作品も

M!LKが、ニューシングル『アオノオト』を7月9日にリリース。同時に表題曲が配信リリースされる。

(参考:M!LK、『M!X』で自己最高初週売上を記録 バラエティ豊かな楽曲たちを難なく歌いこなす柔軟さ)

今作の表題曲「アオノオト」は、メンバーの佐野勇斗が昨年に引き続き先生役で出演しているボディケアブランド『シーブリーズ』新CM『青春は終わらな~~~~い』篇のタイアップソング。いくつになっても遅くはない、自分次第で何度でも感じることのできる終わらない青春が表現された疾走感に溢れる青春ナンバーとなっている。同楽曲の一部聴くことができるCMは現在公開中だ。

また、今作は通常盤、初回限定盤A、初回限定盤Bの3形態でリリースされるほか、M!LK公式ファンクラブ会員限定のセット商品がビクターオンラインストア限定で発売予定。5月29日までの期間限定販売となり、全員集合アクリルスタンドが付属する。

2025年 新WEBCM「青春は終わらな~~~~い」篇 30秒(デオ&ウォーター)|シーブリーズ さらに、昨年冬に開催されたM!LKの結成10周年を記念した初のアリーナツアー『10th Anniversary M!LK ARENA TOUR 2024「I CAN DRINK!」』が映像化され、6月11日にリリースされることも決定。同ツアーで初披露となったメンバーそれぞれのソロ曲や、結成10周年記念ソングでありツアータイトルともリンクする「I CAN DRINK」など、「コーヒーが飲めません」のM!LKが「I CAN DRINK」と成長した、メモリアルなさいたまスーパーアリーナ公演の模様が完全収録される。

初回限定盤には100ページに及ぶ特製フォトブックレットやソロアナザージャケットが付属するほか、同ツアーの全公演に密着したドキュメンタリーも。通常盤には各曲ごとにメンバー1人だけが映されたマルチアングル映像が5曲分収録される。こちらもM!LK公式ファンクラブ会員限定も用意されており、複製サイン/コメント入りのソロライブ写真がプレゼントされるほか、抽選で50名に直筆の名前/サイン/コメント入りのソロライブ写真がプレゼントされる。ビクターオンラインストア限定販売となり、予約期間は5月18日まで。

リリース情報とあわせて、シングル、映像作品共に特典情報が公開された。詳細は公式サイトや販売ページへ。

なおM!LKは、4月26日より『M!LK CONCERT TOUR 2025 "M!X"』を開催。6月の神奈川 横浜アリーナ公演、7月の兵庫 神戸ワールド記念ホール公演のチケットは5月11日までプレイガイド最終先行を受付中だ。

(文=リアルサウンド編集部)