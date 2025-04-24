ºå¿À¡¦¶áËÜ¡¢µÕÅ¾·à¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¹¥ÁöÎÝ¡ª¿¿ÃæËþ»á¡Ö¥µ¡¼¥É¥³¡¼¥Á¥ã¡¼¤¬¤¤¤¤È½ÃÇ¡×
¡ü DeNA 2 ¡Ý 4 ºå¿À ¡û
¡ã6²óÀï¡¦²£ÉÍ¡ä
¡¡24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ DeNA¡Ýºå¿À¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¿¿ÃæËþ»á¤¬¡¢ºå¿À¤Î»°ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¥³¡¼¥Á¡¦ÅÄÃæ½¨ÂÀ¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤Ï2¡Ý2¤Î7²óÆó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤é¶áËÜ¸÷»Ê¤¬ÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯ÃæÌîÂóÌ´¤ÎÀõ¤¤¥ì¥Õ¥ÈÁ°¥Ò¥Ã¥È¤Ç¡¢ÆóÎÝÁö¼Ô¤Î¶áËÜ¤¬°ìµ¤¤ËÆ±ÅÀ¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£ÂÇ¼ÔÁö¼Ô¤ÎÃæÌî¤â¥ì¥Õ¥È¡¦º´Ìî·ÃÂÀ¤Î°Á÷µå¤Î´Ö¤Ë»°ÎÝ¤Ø¿ÊÎÝ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÁöÎÝ¤Ë¿¿Ãæ»á¤Ï¡Ö»°Í·´ÖÈ´¤±¤¿¸å¡¢¡Ê¥ì¥Õ¥È¤Î¡Ëº´Ìî¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¿¼¤¯¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Êá¤Ã¤Æ»°ÎÝ¥Ù¡¼¥¹Æ§¤ó¤À¤¯¤é¤¤¤Çº´Ìî¤¬Åê¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¡¼¥É¥³¡¼¥Á¥ã¡¼¤¬¤è¤¯²ó¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Åª¤Ë¤Ï¥¢¥¦¥È¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Í¾Íµ¤Î¥»¡¼¥Õ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£º´Ìî¤Î¥Á¥ã¡¼¥¸¤È¸ª¡¢¤½¤Î¤Ø¤ó¤¬¥µ¡¼¥É¥³¡¼¥Á¥ã¡¼¤ÎÆ¬¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¥µ¡¼¥É¥³¡¼¥Á¥ã¡¼¤¤¤¤È½ÃÇ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿ºå¿À¤ÏÂ³¤¯¿¹²¼æÆÂÀ¤¬¡¢¿¹¸¶¹¯Ê¿¤¬Åê¤¸¤¿½éµå¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÊü¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë