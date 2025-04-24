¡Ö¤Û¤éÍè¤¿¡Ä¡Ä¡×Ã¯¤â»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡©¥«¥Ö¥¹¡¦PCA¤Î¡ÈÇúÂ®ÅðÎÝ¡É¤Ë¡Ö¤Ï¤Ã¤äw¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ä¤³¤ì¡×Áê¼ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¶¼°Ò¤ÎÂ
¡ÚMLB¡Û¥«¥Ö¥¹ 7¡¼6 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê4·î23Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡¿¥·¥«¥´¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡ÈÇúÂ®ÅðÎÝ¡É¤¬ßÚÎö¡ª
¡¡¥«¥Ö¥¹¤Î²÷Â³°Ìî¼ê¤¬¶¼°Ò¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£Âç¤¤Ê¥ê¡¼¥É¤ÇÁê¼ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤È¡¢´°àú¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÆóÎÝ¤Ø¿¯Æþ¡£¥Ù¡¼¥¹¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç´Ù¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬´¿´î¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨ºÇ¸å¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¡¢ÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤¿¤¬µÞî±¡¢ÀèÈ¯¤«¤é³°¤ì¤¿¡£3¾¡3ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿¥·¡¼¥º¥ó¾¡¤Á±Û¤·¤òÌÜ»Ø¤¹Âç»ö¤Ê°ìÀï¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤Î¡ÈPCA¡É¤³¤È¥Ô¡¼¥È¡¦¥¯¥ë¡¼¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°³°Ìî¼ê¤¬µ±¤¤òÊü¤Ä¡£
¡¡¥«¥Ö¥¹¤¬7¡¼6¤È1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿8²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¥¯¥ë¡¼¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¤Ï¡¢±¦ÏÓ¡¦¥¬¥ë¥·¥¢Åê¼ê¤¬Åê¤¸¤¿½éµå¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò½¦¤Ã¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼Á°¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¡£
¡¡¥±¥ê¡¼Êá¼ê¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¡¢¥¯¥ë¡¼¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¤ÏÂç¤¤Ê¥ê¡¼¥É¤ò¤È¤Ã¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò°Ò°µ¡£¤¹¤ë¤È¥¬¥ë¥·¥¢¤¬°ìÅÙ¸£À©¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢Æ°¤¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¥¯¥ë¡¼¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¤¬ºÆ¤ÓÂç¤¤Ê¥ê¡¼¥É¤ò¼è¤ë¤È¡¢¥¬¥ë¥·¥¢¤Î°ìµåÌÜ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤Ø¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÏÂç¤¤¯ÏÈ¤ò³°¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¡¼¥ó¥ºÊá¼ê¤â¥Ü¡¼¥ë¤ò»ß¤á¤ë¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¡£¥¯¥ë¡¼¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÆóÎÝ¤ò´Ù¤ì¤Æ¤³¤ÎÆü2ÅðÎÝÌÜ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¼Â¶·¤Î¶áÆ£Í´»Ê»á¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö¤Û¤éÍè¤¿¡Ä¡Ä¡×¤ÈÀ¼¤òÏ³¤é¤·¡¢Â³¤±¤Æ²òÀâ¤Î¿ùÃ«·ý»Î»á¤â¡Ö¤³¤ì¤À¤±¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ÊÁª¼ê¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤¤¤ä¡¼ÂÂ®¤¤¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅðÎÝ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤äSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Ï¤Ã¤äw¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ä¤³¤ì¡×¡ÖÎ®ÀÐ¤ÎPCA¡×¡ÖÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤ÎÅðÎÝ¡×¡Öµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤¯¤é¤¤Â®¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï³Ú¡¹¥»¡¼¥Õ¤À¤Ê¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¥¯¥ë¡¼¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¤Ï¤³¤ì¤Ç10ÅðÎÝÌÜ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç11²ó¤ÎÅðÎÝ´ë²è¤Ç10²ó¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢À®¸ùÎ¨¤Ï91%¡£º£µ¨64.9¸Ä¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢ºòµ¨¤Î27ÅðÎÝ¤òÂç¤¤¯±Û¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë