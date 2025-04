ウェストハム・ユナイテッドは主力MFを失う可能性がある。



『GiveMeSport』のベン・ジェイコブ氏によると、アル・ナスルはウェストハムに所属する24歳のガーナ代表MFモハメド・クドゥスに8500万ポンドのオファーを提出するようだ。



今冬に引き続きクドゥスに興味を示すアル・ナスル。同クラブは現在、今夏の移籍市場に向けてブライトンの日本代表MF三笘薫、ボーンマスFWアントワーヌ・セメニョ、リヴァプールFWルイス・ディアスとともにクドゥスをターゲットにしている模様。





