チェルシーは今夏新たに若き逸材の獲得を目指すようだ。



『Foot Mercato』のサンティ・アウナ氏によると、チェルシーはユヴェントスに所属する19歳のトルコ代表FWケナン・ユルディズの獲得を目指すという。



ユヴェントスの下部組織出身のユルディズは2023年11月にトップチームに昇格すると、デビューシーズンとなった23-24シーズンはセリエAで9試合に先発出場し、2ゴールを記録。背番号10を背負うこととなった今季はここまでセリエA32試合に先発出場し、6ゴール2アシスト、UEFAチャンピオンズリーグでも8試合に先発出場し、1ゴール1アシストを記録するなどクラブの顔へと成長している。



そんなユルディズにチェルシーが接触。同メディアによると、チェルシーはユルディズとの契約を望んでおり、今夏の移籍市場で同選手に獲得オファーを提出するとのこと。同クラブは今夏ユヴェントスとの交渉を加速させることを決意し、代理人の代理人と連絡を取ったという。



ユヴェントスとの現行契約は2029年6月までとなっているが、果たしてプレミアリーグに参戦するのだろうか。

The teamwork

The finish



Kenan Yildiz's goal was pure art #JuveLecce pic.twitter.com/xNhieHg7SK