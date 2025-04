BTS、SEVENTEEN、Justin Bieberなど世界的アーティストが所属するHYBEは、様々なレーベルを擁している。そのHYBE MUSIC GROUPレーベルのYX LABELSが手掛ける、新世代J-POPボーイズグループaoenが本日4月24日、記者会見<aoen結成記念ブルーランウェイ>を開催した。そのオフィシャルレポートをお届けしたい。aoenは昨日4月23日放送の日テレ番組『DayDay.』内で、確定したデビューメンバー7名のお披露目を行った。また記者会見では、6月11日にデビューシングル「青い太陽 (The Blue Sun)」リリースを発表し、本日4月24日から予約販売がスタートとなった。

■デビューシングル「青い太陽 (The Blue Sun)」

2025年6月11日リリース

CD予約:https://aoen.lnk.to/the_blue_sun

商品詳細:https://www.universal-music.co.jp/aoen/news/2025-04-24/

※全9形態



【The Blue Ver. [初回限定盤]】UPCH-7734 / \1,760(税込)

▶CD:全形態共通

▶商品内容

・SLEEVE + JEWEL CASE (143×126mm)

・CD-R (120×120mm)

・BOOKLET (141×124mm / 36pages)

・CLEAR BOOKMARK (71×86mm / 7種中ランダム1枚)

・PHOTO CARD Ver.1(55×85mm / 7種中ランダム1枚)

・PHOTO CARD Ver.2(55×85mm / 7種中ランダム1枚)



【The Blue Sun Ver. [通常盤・初回プレス]】UPCH-7749 / \1,320(税込)

▶CD:全形態共通

▶商品内容

・SLEEVE + JEWEL CASE (143×126mm) ※

・CD-R (120×120mm)

・BOOKLET (141×124mm / 16pages) ※

・PHOTO CARD (55×85mm / 7種中ランダム1枚)

・MINI CALENDAR (55×85mm / 7種中ランダム1枚) ※

※The Blue Sun Ver. [通常盤・初回プレス]は在庫終了し次第、The Blue Sun Ver.通常盤(UPCH-6041)に切り替わります。※「SLEEVE + JEWEL CASE (143×126mm)」「BOOKLET (141×124mm / 16pages)」「MINI CALENDAR (55×85mm / 7種中ランダム1枚)」は初回プレスのみ封⼊されます。



【The Sun ver. [ソロ盤(7種類)]】UPCH-7735~7741 / 各\1,300(税込)

▶CD:全形態共通

▶商品内容

・SLEEVE + JEWEL CASE (143×126mm) / 7versions

・CD-R (120×120mm)

・BOOKLET (141×124mm / 4pages) / 7versions

・PHOTO CARD (55×85mm) / 7versions

・MESSAGE CARD (71.5×55mm) / 7versions

◼︎ショーケース<Debut Single SHOWCASE「青い太陽 (The Blue Sun)」>

日時:2025年6月11日(水)会場:Zepp Haneda詳細:https://www.universal-music.co.jp/aoen/news/2025-04-24-4/

■aoen MEMBER PROFILE



▲優樹(YUJU) リーダー

・誕生日:2002.12.20

・出身:埼玉県

・血液型:A型





▲琉楓(RUKA) サブリーダー

・誕生日:2003.11.01

・出身:宮崎県

・血液型:A型





▲雅久(GAKU)

・誕生日:2004.04.25

・出身:長野県

・血液型:O型





▲ハク(HAKU)

・誕生日:2005.03.28

・出身:群馬県

・血液型:B型





▲颯太(SOTA)

・誕生日:2005.08.15

・出身:東京都

・血液型:O型





▲京助(KYOSUKE)

・誕生日:2005.09.25

・出身:神奈川県

・血液型:B型





▲礼央(REO)

・誕生日:2007.07.09

・出身:宮城県

・血液型:A型

関連リンク

◆aoen オフィシャルX

◆aoen オフィシャルメンバーX

◆aoen オフィシャルInstagram

◆aoen オフィシャルTikTok

◆aoen オフィシャルLINE

◆aoen オフィシャルYouTubeチャンネル

デビューシングル「青い太陽 (The Blue Sun)」は、“The Blue Ver. (初回限定盤)”ほか、“The Blue Sun Ver. (通常盤・初回プレス)”、メンバー別の“The Sun Ver. (ソロ盤[7種類])”の全9形態で発売される。aoenは、優樹(YUJU)、琉楓(RUKA)、雅久(GAKU)、ハク(HAKU)、颯太(SOTA)、京助(KYOSUKE)、礼央(REO)の7名からなるJ-POPボーイズグループだ。グループ名には、“最も熱い炎の色である青色で世界を満たす情熱の疾走” “太陽のように明るくみんなを応援するグループ”という2つの意味が込められており、世界で一番熱い青い炎を心に燃やしながら、エネルギッシュに活動するグループとして誕生した。記者会見イベントではメンバー7名が、ポップでカジュアルなシングル「青い太陽 (The Blue Sun)」のコンセプト衣装で登場。そのステージはランウェイを模したものであり、メンバーがひとりずつ姿を現すと、まずは自己紹介として、名前、出身地、年齢をひとりずつコメントしていく。全員のフォトタイムを挟んで、ひとりずつのパフォーマンスコーナーへ。“aoen=青”にちなんで、ブルーカーペットが敷かれたランウェイを歩きながら、デビューシングルのキーアイテムとなっている“ヨーヨーパフォーマンス”も披露。ランウェイを歩く間、MCからはメンバーごとのキャッチフレーズが読み上げられるなど、個々の魅力が振りまかれる。以下は、そのキャッチフレーズだ。◆ ◆ ◆▲リーダー / 優樹(YUJU):キャッチフレーズは、サッカーと料理が得意なメンバーの頼れるお兄ちゃん的存在。オーディションでは、自信あふれる笑顔で安定したパフォーマンスを披露し、「自分も自分でイケメンだと思います」と宣言できるビジュアルの持ち主。▲サブリーダー / 琉楓(RUKA):キャッチフレーズは、幼い頃からダンスに打ち込むファッション好きダンサー。ファッションへのこだわりが強く、自身で衣服のリメイクも行うファッショニスタ。4歳から芸能界を目指し、ダンス歴は17年。今回のデビューでひたむきな努力が報われた 。▲雅久(GAKU):キャッチフレーズは、ダンスはもちろん、バスケもスケボーもこなす運動神経抜群のパフォーマー。メンバーからもパフォーマンスの実力で「エース」的存在と認められる実力の持ち主。明るい性格とユーモアでムードメーカーを担う。▲ハク(HAKU):キャッチフレーズは、バレエ経験で培ったしなやかな動きと182センチの身⻑でモデルのような存在感。メンバー全員が「ビジュアルはハク」と語るほど整った容姿、バレエで鍛えられたスタイルで誰もが認めるビジュアル担当 。▲颯太(SOTA):キャッチフレーズは、独特な世界観とミステリアスな瞳を持つ早稲田大学在籍生。「自分にしか出せない雰囲気だったり、オーラみたいなものを出せると思っている」と自身の魅力を語る特徴的な歌声が魅力。▲京助(KYOSUKE):キャッチフレーズは、自然とぬいぐるみを愛し、日本No.1のタイトルを持つパフォーマンス実力者。オーディション番組では安定したダンスの実力と自信たっぷりの歌唱力で常に好成績を残す。自身の魅力を「犬顔」と答えるチャーミングさと高いダンススキルのギャップが魅力。▲礼央(REO):キャッチフレーズは、ウサギとリスのようなルックスでありながら高いコンセプト消化力を持つ。人をやさしく包み込むようなボーカルが得意。かわいい笑顔とルックスで回りを魅了する愛されボーイ 。◆ ◆ ◆また、ランウェイでのウォーキング中には6月11日リリースのデビューシングル 「⻘い太陽 (The Blue Sun) 」収録曲のインストも流された。同曲を初めて聴いた時の印象についてリーダーの優樹(YUJU)は、「エネルギッシュで、聴いたら元気が出る明るい曲だなという印象を受けました。一人一人違う輝きを持っている仲間が集まって、音楽を通してどんな困難にも立ち向かっていく、といった前向きな気持ちを表してると思います」と語った。動画によるこれまでの軌跡紹介に続いては、デビューシングルのもう一つのコンセプトである“クールでやんちゃ”な雰囲気の衣装にチェンジし、トークコーナーへ。「aoenメンバーとしてどのように成長したいか?」という質問に対して、昨日23日に一般投票でデビューが決定した雅久(GAKU)は、「様々な分野で活躍していきたい。得意なDanceはもちろん、aoenとして新しい姿を見せていきたいです」と話し、最年少の礼央(REO)は「aoenとして、今までよりもっと多くのファンの人たちを幸せにできるようなアーティストになりたい。オーディション期間中が赤い炎だったとしたら、aoenになったからには、もっともっと熱い⻘い炎になれればなと思います」と決意を語った。また、昨日公開されたファンダム名のaoring(読み:アオリン)との関係性について、琉楓(RUKA)は「aoenにとってaoringは僕たちが燃え上がるための源。なくてはならない存在だと思っています。歌やダンスをするのは僕たちですが、aoringのみなさんにも、このチームの8人目のメンバーとして、aoenを一緒に盛り上げてほしいですし、日本中そして世界中にaoenの輪を一緒に広げていける関係になれればいいなと思う」と話した。メディアからの質疑応答では、「今後共に活動していくことが決まった7名の間で、昨日はどのような会話ややりとりがあったのでしょうか?」という質問に琉楓(RUKA)は「7人で少しの時間会話した時、ここからが本当にスタートだという話と、7人で協力して頑張っていこうという話をした」と語り、礼央(REO)は「7人になってみて、より一人一人の重要性を認識してチームワークを大事に活動したいという話をしました」と、すでに7人での良いチームワークを築いていこうという会話をしたことを明かした。また、「自分以外のメンバーの推しポイントを教えてください」という質問にハク(HAKU)は「礼央(REO)の推しポイントは、普段クールでカッコイイが、宿舎の私生活でかわいい姿が見える部分が推しポイント」と話し、颯太(SOTA)は「京助(KYOSUKE)の推しポイントは、明るくてふわふわしていてかわいいのに、ダンスになると目つきが変わってギャップ萌えがあり、みんなを引っ張ってくれる部分にきゅんとします」と互いの良い部分を褒め合った。さらに、「今の喜びを体で表現してください」という要求には颯太と雅久がコミカルな動きをしながらアドリブで応え、メンバー同士で慰め合うなどグループ全体の明るく楽しい雰囲気とキャラクターが垣間見えた。そして、デビューシングル「青い太陽 (The Blue Sun)」リリースを記念して、発売日の6月11日にショーケース<aoen Debut Single SHOWCASE「青い太陽 (The Blue Sun)」>の開催も発表、当日はaoenとaoringが共にデビューを祝う記念すべき瞬間となる。“自分たちのやり方で、世界で一番熱い青い炎を心に燃やして太陽になる”というコンセプトで制作されたデビューシングル。7人の無限大にポジティヴなエネルギーを詰め込んで2025年6月11日、遂に放たれる。©YX LABLES