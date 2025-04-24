ALAN SHIRAHAMA、恋煩いをテーマにした“幻の一曲”を配信リリース
ALAN SHIRAHAMAが、同名義初の歌唱楽曲「Lovesickness」を4月26日(土)に配信リリースされることが発表された。
本作は2023年12月にミュージックカード限定で発売されたEP『null』にのみ収録されており、これまで配信もされていなかった幻の一曲。恋煩いをテーマにしたセンチメンタルなバラードで、月曜から日曜、春から冬へとめぐる時間とともに揺れ動く心情を、英語と日本語のリリックで情感豊かに描写している。
当日はDJMAG世界クラブランキング2025で世界第31位（日本1位）に選出されたナイトクラブ＜WARP SHINJYUKU＞にてリリースパーティーも開催予定だ。音と光が交差する空間で、ALAN SHIRAHAMAのBASS MUSICの世界が体感できる一夜になるだろう。ミーグリ特典が当たるミュージックカード等も当日販売されるので、あわせてチェックを。
「Lovesickness」
2025年4月26日(土)配信スタート
https://lnk.to/alan-lovesickness
1st ALBUM 『curious』
【配信概要】
2025年4月28日(月) 配信
ALAN SHIRAHAMA -
Streaming & Download：https://lnk.to/alan-curious
※各国0:00〜配信開始（LDH Records）
【商品概要】
2025年4月28日（月）発売
ALAN SHIRAHAMA - 1st ALBUM 『curious』
●数量限定盤：XNLD-10239 / ￥5,500(税込) / ミュージックカード＋ミニCDキーホルダー
●通常盤TYPE-A：XNLD-10240 / ￥2,500(税込) / ミュージックカードのみ
●通常盤TYPE-B：XNLD-10241 / ￥2,500(税込) / ミュージックカードのみ
※数量限定盤は数に限りがあり、無くなり次第の販売終了となります。
【収録内容】
1. curious
2. Nakameguro Step
3. Nakameguro House
4. CREEP
5. two-face
6. HUMANITY FIGHT
7. Dirtytech
8. Always I'm...
9. Reaching For The Sky
10. MINE FOR LIFE
11. Cheeky Wanker
12. SALARYMAN
13. MACARONI CHEESE
14. THE VOW
15. gnite (REXY=DEXY Remix)
※ミュージックカード限定ボーナストラック
16. ALAN SHIRAHAMA_tutorialmix_
＜BE curious TOUR＞
4/13 OWL OSAKA
4/28 WARP SHINJYUKU
5/2 KYOTO WORLD