ÀöÎý¤µ¤ì¤¿²Æ´é¤Ø¡£¡ÚADDICTION¡Ûßê¤á¤¯¿§ºÌ¤ÇÌ¥¤»¤ë¡Ö¿·ºî¥«¥é¡¼¥³¥¹¥á¡×£³Áª

今シーズンのメイクトレンドで注目したいのは「パープル」、「ピンク」、「ブルー」の3大カラーです。そこで今回は、豊富なカラーバリエーションと多彩な質感で定評のある「ADDICTION(アディクション)」から新発売された煌めきと深みを兼ね備えた新鮮なバランスのアイシャドウや、大人の遊び心を引き出すリキッドアイライナーなど、これからのメイクに取り入れたい夏の限定コレクションを紹介します。

|揺れる煌めきと深みある色。多角的に輝くプリズムアイシャドウ

|光と立体感を重ねる。ハイライトにも使える煌めきチーク

|一筆で洗練された表情に。深みカラー×パールの煌めきアイライナー

ADDICTIONの2025夏コスメは、静と動の相反するエレメントが響き合う“HARMONIOUS SYNERGY(ハーモニアス シナジー)”をテーマにしたコレクション。特に注目は、角度によって色が変化する多彩なパールが高配合された「ザ アイシャドウ プリズム」の限定8色です。▲アディクション ザ アイシャドウ プリズム 限定8色 各¥2,530(税込)/上段左から、バイオレットが煌めくライトピンク「102PR Coral Glow」、繊細なゴールド×グリーンの煌めき「103PR Moonlit Mirage」、多彩な光が入り混じる黄昏ライラック「104PR Twilight Whisper」、軽やかに煌めくイエローグリーン「105PR Breeze Whistle」。下段左から、涼しげな表情を演出するミントブルー「106PR Summer End」、シックで大人なバイオレットトープ「107PR Sweet Phantom」、燃える陽光を思わせるオレンジレッド「108PR Sunset Ember」、明け方の空のような煌めくネイビー「109PR Starry Dawn」夏の情景を目元に映し出すカラーバリエーションで、動くたびに揺れる多彩なパールが弾けるように輝きます。パウダーとゲルが溶け合った独自フォーミュラは、まぶたに吸いつくように密着。粉をオイルコーティングした「スキンメルトテクノロジー」で溶け込むようにフィットする使い心地も魅力的です。特に大人世代でも挑戦しやすいのが、涼しげな印象のミントブルー「106PR Summer End」。大人の透明感を引き出してくれる上質なブルートーンメイクが叶います。頬に光と立体感をプラスする、チークのトップコート「ザ ブラッシュ ニュアンサー」からも限定色が登場。大粒パールが溶け込んだパープルシルバーの「103N Dreamy Glacier」と、グリーンパールが潜む陽光のペールオレンジ「104N Story of the Sun」の2色がラインナップです。▲アディクション ザ ブラッシュ ニュアンサー 限定2色 各3,300(税込)/上:103N Dreamy Glacier、下:104N Story of the Sunハイライト効果も兼ね備えたこのアイテムは1つポーチに入れておくだけで旬顔へとアップデート。チークの上に重ねるだけでなく、鎖骨や肩先など、光を集めたい部分にもマルチに活躍します。また、自分好みのアイシャドウやブラッシュをセレクトできる限定デザインのコンパクトケースも見逃せません。72%リサイクル素材を使用したサステナブルな設計で、天然マイカとガラスラメが描き出す水面の煌めきが夏の海を思わせる涼やかなデザインです。▲上:アディクション ザ コンパクト ケース "ハーモニアス シナジー" ¥1,320(税込)、下:アディクション ザ コンパクト ケース "ハーモニアス シナジー" ¥1,870(税込)夏こそアクセントカラーを取り入れたい季節。目元に遊び心をプラスする、パール輝くリキッドアイライナーは大人の洒落顔を演出する必携アイテムです。▲アディクション ザ リキッド アイライナー パール 限定4色 各¥3,300(税込)/上から、幻想的に煌めく軽やかなグリーン「102SP Mystic Willow」、スパイシーな輝きを放つオレンジブラウン「103SP Cinnamon Sangria」、レッド×シルバーが煌めくグレージュ「104SP Glow in Desert」、ピンク×シルバーが瞬くシアーネイビー「105SP Night Swimmer」肌に密着するカラーピグメントによる高発色設計と、色ごとに最適化された速乾性が特徴。スマッジプルーフ、皮脂プルーフ、涙に強い処方で、かすれない、途切れない、剥がれないという信頼性も抜群です。コシのある筆とシアーな質感で、繊細なラインもグラフィカルな表現も思いのままに。夏の目元に洗練された印象をもたらします。カラーメイクの引き算として活躍するのが、生き生きとしたツヤを演出するリップオイルプランパーの新色。天然石のようなウォームホワイト「012 Milky Quartz」が仲間入りし、目元のカラーを引き立てる上品な口元を演出します。▲アディクション リップ オイル プランパー 新1色 ¥3,300(税込)/天然石のようなウォームホワイト「012 Milky Quartz」8種のオーガニック植物由来成分とローズヒップオイルの美容成分配合で、みずみずしいオイル膜がうるおいをキープ。ぷっくりとした膜が縦ジワも滑らかにカバーし、大人の唇を美しく整えます。今夏に大活躍間違いなしのカラーコスメで、旬なメイクを楽しみながら気分も高めてみませんか? ぜひ自分らしく取り入れて、煌めく夏の表情を満喫してくださいね。<text:Hiromi Anzai 問:ADDICTION BEAUTY 0120-586-683>