ÆüÌî¼«Æ°¼Ö¤¬²áµîºÇÂç¤ÎÀÖ»ú¡¡»°É©¤Õ¤½¤¦¤È¤ÎÅý¹ç¡ÖÂç¤¤Ê²ÝÂê¤ò1¤Ä¥¯¥ê¥¢¡×
ÆüÌî¼«Æ°¼Ö¤¬È¯É½¤·¤¿2024Ç¯ÅÙ¤Î·è»»¤Ï¡¢ÇÓµ¤¥¬¥¹¤ÎÇ§¾ÚÉÔÀµÌäÂê¤Ç¥¢¥á¥ê¥«Åö¶É¤Ëµð³Û¤ÎÀ©ºÛ¶â¤òÊ§¤¦¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é²áµîºÇÂç¤Î2177²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüÌî¼«Æ°¼Ö¤¬È¯É½¤·¤¿µîÇ¯4·î¤«¤éº£Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Î¥°¥ë¡¼¥×·è»»¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÂ»±×¤¬²áµîºÇÂç¤Î2177²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÇÓ½Ð¥¬¥¹¤Ê¤É¤Î¥Ç¡¼¥¿²þ¤¶¤ó¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«Åö¶É¤Ø¤ÎÀ©ºÛ¶â¤ä¥«¥Ê¥À¤Ç¤ÎÁÊ¾Ù¤ÎÏÂ²ò¶â¤ÎÈñÍÑ¤ò·×¾å¤·¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ÌäÂê¤ÎÂÐ±þ¤Ë°ìÄê¤ÎÌÜÅÓ¤¬Î©¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï200²¯±ß¤Î¹õ»ú¤ËÅ¾¤¸¤ë¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢±ä´ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»°É©¤Õ¤½¤¦¥È¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥¹¤È¤Î·Ð±ÄÅý¹ç¤Î¿ÊÄ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüÌî¼«Æ°¼Ö¡¡¾®ÌÚÁ¾Áï ¼ÒÄ¹
¡Ö»°É©¤Õ¤½¤¦¤µ¤ó¤È¤ÎÅý¹ç¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÅö¶É¤È¤ÎÏÂ²ò¹ç°Õ¤Ë¤è¤ê¡¢Åý¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿Âç¤¤Ê²ÝÂê¤ò1¤Ä¥¯¥ê¥¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ª·ÀÌó¤Ë¸þ¤±¤Æ4¼Ò¤ÇÌÜ»Ø¤¹Ì¤Íè¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¶¦Í¤·¡¢Á°¸þ¤¤ÊÏÃ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡×
ÆüÌî¼«Æ°¼Ö¤Ï»°É©¤Õ¤½¤¦¤È¤Î·Ð±ÄÅý¹ç¤Ë¤è¤ê¿åÁÇ¤äÅÅÆ°²½¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤Îµ»½Ñ³«È¯¤Ê¤É¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£