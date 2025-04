※写真はイメージです

“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55)内で放送されているコーナー「どっちのCat or Dog」では、日常の素朴な疑問をテーマにした2択の質問をリスナーに投げかけ、投票してもらっています。4月21日(月)の放送では、「好みのフライドポテトは……『細切りのカリカリポテト』か『分厚いホクホクポテト』、どっち?」というテーマで投票結果が発表されました。この記事では、番組パーソナリティ・こもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)と、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)の意見も併せて紹介します。

こもり校長:俺はね、本気で考えたんだよ。だから今回は、マジレスする! 元々はずっと、細切りのカリカリポテト派だったんだけど、年を重ねるごとに、“ホクホクのポテト、うまいかも”って思うようになってきてさ。アンジー:めっちゃそれ! 本当にそうなの!! わかる〜! 盛り上がる〜!!

こもり校長:いやー、まあね。やっぱり、みんなまだ若いんだよ。アンジー:青いよ、まだ青い〜! でもね、ふと細切りのカリカリに帰りたくなるときあるの。あるよね、そういうとき。こもり校長:うん、俺もこの2択で“どっちか選べ”って言われたら、たぶんまだカリカリポテトのほうにエントリーしちゃうと思う。本気で考えているからね。でも、ホクホクのポテトもさ、やっぱ年々その良さがわかってくる。それに、あれ……やっぱ“ケチャップ”が合うのよ!アンジー:そうそう! 私も、10代の頃はケチャップなんて付けずにカリカリ派だったんだけど、だんだんホクホク+ケチャップになっていく!――年齢を重ねるごとに変わっていく“好み”。たかがポテト、されどポテト。1つの選択肢から見えてくる、10代の“今”と、大人への階段……!?



