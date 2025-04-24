¹¥¤ß¤Î¡Ö¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¡×¤Ï¡ÖºÙÀÚ¤ê¥«¥ê¥«¥ê¡×or¡ÖÊ¬¸ü¤¤¥Û¥¯¥Û¥¯¡×¤É¤Ã¤Á¡© ÅêÉ¼·ë²Ì¤òÈ¯É½¡ª
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¡È¥é¥¸¥ª¤ÎÃæ¤Î³Ø¹»¡É¡¢TOKYO FM¤ÎÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK!¡×¡Ê·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55¡ËÆâ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¤É¤Ã¤Á¤ÎCat or Dog¡×¤Ç¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÎÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿2Âò¤Î¼ÁÌä¤ò¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ËÅê¤²¤«¤±¡¢ÅêÉ¼¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4·î21Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹¥¤ß¤Î¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤Ï¡Ä¡Ä¡ØºÙÀÚ¤ê¤Î¥«¥ê¥«¥ê¥Ý¥Æ¥È¡Ù¤«¡ØÊ¬¸ü¤¤¥Û¥¯¥Û¥¯¥Ý¥Æ¥È¡Ù¡¢¤É¤Ã¤Á¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÅêÉ¼·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¦¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¿GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¤È¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë¤Î°Õ¸«¤âÊ»¤»¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡¢¤³¤â¤ê¹»Ä¹
¡Ú¼ÁÌä¡Û¹¥¤ß¤Î¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤Ï¡Ä¡Ä¡ÖºÙÀÚ¤ê¤Î¥«¥ê¥«¥ê¥Ý¥Æ¥È¡×or¡ÖÊ¬¸ü¤¤¥Û¥¯¥Û¥¯¥Ý¥Æ¥È¡×¤É¤Ã¤Á¡©
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§²¶¤Ï¤Í¡¢ËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤¿¤ó¤À¤è¡£¤À¤«¤éº£²ó¤Ï¡¢¥Þ¥¸¥ì¥¹¤¹¤ë¡ª ¸µ¡¹¤Ï¤º¤Ã¤È¡¢ºÙÀÚ¤ê¤Î¥«¥ê¥«¥ê¥Ý¥Æ¥ÈÇÉ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¡¢¡È¥Û¥¯¥Û¥¯¤Î¥Ý¥Æ¥È¡¢¤¦¤Þ¤¤¤«¤â¡É¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤µ¡£
¥¢¥ó¥¸¡¼¡§¤á¤Ã¤Á¤ã¤½¤ì¡ª ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Î!! ¤ï¤«¤ë¡Á¡ª À¹¤ê¾å¤¬¤ë¡Á!!
¡½¡½ÅêÉ¼·ë²Ì¤Ï¡Ä¡Ä
¡ü¡ÖºÙÀÚ¤ê¤Î¥«¥ê¥«¥ê¥Ý¥Æ¥È¡×82.7¡ó
¡ü¡ÖÊ¬¸ü¤¤¥Û¥¯¥Û¥¯¥Ý¥Æ¥È¡×17.3¡ó
¡Ö¤É¤Ã¤Á¤ÎCat or Dog¡×4·î21Æü¡Ê·î¡ËÊüÁ÷¤è¤ê
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§¤¤¤ä¡¼¡¢¤Þ¤¢¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Þ¤À¼ã¤¤¤ó¤À¤è¡£
¥¢¥ó¥¸¡¼¡§ÀÄ¤¤¤è¡¢¤Þ¤ÀÀÄ¤¤¡Á¡ª ¤Ç¤â¤Í¡¢¤Õ¤ÈºÙÀÚ¤ê¤Î¥«¥ê¥«¥ê¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¢¤ë¤Î¡£¤¢¤ë¤è¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¡£
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§¤¦¤ó¡¢²¶¤â¤³¤Î2Âò¤Ç¡È¤É¤Ã¤Á¤«Áª¤Ù¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤¿¤Ö¤ó¤Þ¤À¥«¥ê¥«¥ê¥Ý¥Æ¥È¤Î¤Û¤¦¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¦¡£ËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¥Û¥¯¥Û¥¯¤Î¥Ý¥Æ¥È¤â¤µ¡¢¤ä¤Ã¤ÑÇ¯¡¹¤½¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤¢¤ì¡Ä¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ¡È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡É¤¬¹ç¤¦¤Î¤è¡ª
¥¢¥ó¥¸¡¼¡§¤½¤¦¤½¤¦¡ª »ä¤â¡¢10Âå¤Îº¢¤Ï¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤Ê¤ó¤ÆÉÕ¤±¤º¤Ë¥«¥ê¥«¥êÇÉ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤À¤ó¤À¤ó¥Û¥¯¥Û¥¯¡Ü¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡ª
¡½¡½Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡È¹¥¤ß¡É¡£¤¿¤«¤¬¥Ý¥Æ¥È¡¢¤µ¤ì¤É¥Ý¥Æ¥È¡£1¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡¢10Âå¤Î¡Èº£¡É¤È¡¢Âç¿Í¤Ø¤Î³¬ÃÊ¡Ä¡Ä!?
----------------------------------------------------
4·î21Æü¡Ê·î¡ËÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11676
Ä°¼è´ü¸Â 4·î29Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡ËAM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/