白濱亜嵐が、ソロ名義 ALAN SHIRAHAMAとして新曲「Lovesickness」を4月26日0時に配信リリースする。

(関連:花譜、山田涼介、MOROHA、PEOPLE 1、ALAN SHIRAHAMA、りりあ。……注目新譜6作をレビュー)

ソロ名義初の歌唱楽曲となる同楽曲は、2023年12月にミュージックカード限定で発売されたEP『null』にのみ収録されていた“幻の1曲”。配信もされていなかったが、ファンからの要望に応える形で今回の配信が決定した。

同楽曲は恋煩いをテーマにしたセンチメンタルなバラードに。月曜から日曜、春から冬へとめぐる時間とともに揺れ動く心情を、英語と日本語のリリックで情感豊かに描写している。〈You come out of my dream / 君が移した恋煩い〉という儚くも美しい感情が白濱の歌声に宿り、淡く滲むようにリスナーの心に染み渡る1曲となっている。

なお白濱は、4月28日に自身初のアルバム『curious』を配信リリース。当日には東京のナイトクラブ WARP SHINJUKUにてリリースパーティーを開催する。ミート&グリート特典が当たるミュージックカードなども当日販売されるとのことだ。

(文=リアルサウンド編集部)