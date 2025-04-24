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いよいよゴールデンウイークが始まります。NEXCO各社では、今年の道路の混雑のピークは...

【画像を見る】4月25日はどこが混む？　NEXCO東日本・中日本・西日本エリア

□下り：5月3日・5月4日
□上り：5月3日・5月4日・5月5日
と見ています。

お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼び掛けています。

「渋滞予想」4月25日はどこが混雑する？【東日本】

【画像①】は地図で一目でわかる、25日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東京外環自動車道
〈内回り〉
・三郷中央IC→川口東IC　川口東IC付近　10キロ
・川口中央IC→和光北IC　新倉PA付近　10キロ
〈外回り〉
・三郷JCT→市川北IC　松戸IC付近　10キロ

□首都圏中央連絡自動車道
〈内回り〉
・圏央鶴ヶ島IC→入間IC　狭山PA付近　10キロ
・相模原IC→海老名JCT　海老名JCT付近　15キロ
〈外回り〉
・桶川北本IC→久喜白岡JCT　久喜白岡JCT付近　10キロ

□中央自動車道
〈上り〉
・八王子IC→稲城IC　国立府中IC付近　10キロ
・国立府中IC→高井戸IC　高井戸出口付近　15キロ
〈下り〉
・高井戸IC→国立府中IC　府中BS付近　10キロ

□常磐自動車道
〈上り〉
・柏IC→三郷JCT　三郷JCT付近　10キロ

□関越自動車道
〈上り〉
・東松山IC→鶴ヶ島JCT　鶴ヶ島JCT付近　10キロ

□東名高速道路
〈上り〉
・守山PASIC→東名三好IC　東郷PA付近　15キロ
・秦野中井IC→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　15キロ
・綾瀬SIC→横浜青葉IC　横浜青葉IC付近　15キロ
・横浜青葉IC→東京IC　東京IC付近　10キロ
〈下り〉
・東名川崎IC→綾瀬SIC　綾瀬SIC付近　15キロ

「渋滞予想」4月25日はどこが混雑する？【中部・関西】

【画像②～④】は地図で一目でわかる、25日のNEXCO中日本・西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□東名高速道路
〈上り〉
・春日井IC→東名三好IC　東郷PA付近　15キロ

□名神高速道路
〈上り〉
・大山崎JCT→大津IC　大津IC付近　15キロ
〈下り〉
・栗東IC→京都南IC　旧山科BS付近　名神高速から　20キロ
・信楽IC→京都南IC　旧山科BS付近　新名神高速から　20キロ

□京滋バイパス
〈下り〉
・潮田東JCT→宇治東IC　宇治TN付近　10キロ

□阪神高速道路
〈上り〉
・三宝サグ付近　12キロ
〈上り〉
・月見山IC→芦屋IC　芦屋合流付近　23キロ
〈下り〉
・芦屋IC→柳原西IC　柳原西合流付近　15キロ