いよいよゴールデンウイークが始まります。NEXCO各社では、今年の道路の混雑のピークは...

【画像を見る】4月25日はどこが混む？ NEXCO東日本・中日本・西日本エリア

□下り：5月3日・5月4日

□上り：5月3日・5月4日・5月5日

と見ています。

お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼び掛けています。

「渋滞予想」4月25日はどこが混雑する？【東日本】

【画像①】は地図で一目でわかる、25日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東京外環自動車道

〈内回り〉

・三郷中央IC→川口東IC 川口東IC付近 10キロ

・川口中央IC→和光北IC 新倉PA付近 10キロ

〈外回り〉

・三郷JCT→市川北IC 松戸IC付近 10キロ



□首都圏中央連絡自動車道

〈内回り〉

・圏央鶴ヶ島IC→入間IC 狭山PA付近 10キロ

・相模原IC→海老名JCT 海老名JCT付近 15キロ

〈外回り〉

・桶川北本IC→久喜白岡JCT 久喜白岡JCT付近 10キロ



□中央自動車道

〈上り〉

・八王子IC→稲城IC 国立府中IC付近 10キロ

・国立府中IC→高井戸IC 高井戸出口付近 15キロ

〈下り〉

・高井戸IC→国立府中IC 府中BS付近 10キロ



□常磐自動車道

〈上り〉

・柏IC→三郷JCT 三郷JCT付近 10キロ



□関越自動車道

〈上り〉

・東松山IC→鶴ヶ島JCT 鶴ヶ島JCT付近 10キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・守山PASIC→東名三好IC 東郷PA付近 15キロ

・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 15キロ

・綾瀬SIC→横浜青葉IC 横浜青葉IC付近 15キロ

・横浜青葉IC→東京IC 東京IC付近 10キロ

〈下り〉

・東名川崎IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 15キロ

「渋滞予想」4月25日はどこが混雑する？【中部・関西】

【画像②～④】は地図で一目でわかる、25日のNEXCO中日本・西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□東名高速道路

〈上り〉

・春日井IC→東名三好IC 東郷PA付近 15キロ



□名神高速道路

〈上り〉

・大山崎JCT→大津IC 大津IC付近 15キロ

〈下り〉

・栗東IC→京都南IC 旧山科BS付近 名神高速から 20キロ

・信楽IC→京都南IC 旧山科BS付近 新名神高速から 20キロ



□京滋バイパス

〈下り〉

・潮田東JCT→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ



□阪神高速道路

〈上り〉

・三宝サグ付近 12キロ

〈上り〉

・月見山IC→芦屋IC 芦屋合流付近 23キロ

〈下り〉

・芦屋IC→柳原西IC 柳原西合流付近 15キロ