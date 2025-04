Íèµ¨CL½Ð¾ì¸«¿ø¤¨¤ë¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤¬»Ø´ø´±¤ÎÉüµ¢¤òÈ¯É½¡¡11Æü¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨Æþ±¡

ニューカッスルは24日、肺炎で入院していたエディ・ハウ監督が職務に復帰したことを発表した。ハウ監督は体調不良を訴え、今月11日に入院。その後の診断で、肺炎を患っていたことが明らかになった。同監督不在の間に行われたプレミアリーグの3試合は、アシスタントコーチのジェイソン・ティンドール氏とグレーム・ジョーンズ氏が指揮を執り、2勝1敗という結果だった。ニューカッスルの発表によると、療養期間を経てハウ監督はトレーニング施設での職務に復帰したとのこと。そして「サポーターの皆さまの温かいお見舞いのメッセージに感謝申し上げます」と謝辞を述べている。

Newcastle United are delighted to confirm that Eddie Howe has returned to his duties at the club’s Training Centre.



Eddie had recently been hospitalised with pneumonia and has now returned to work after a period of recovery.



We thank supporters for their warm wishes. 🖤🤍 pic.twitter.com/KugUlkVp79