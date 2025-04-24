Íèµ¨CL½Ð¾ì¸«¿ø¤¨¤ë¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤¬»Ø´ø´±¤ÎÉüµ¢¤òÈ¯É½¡¡11Æü¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨Æþ±¡

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Newcastle United are delighted to confirm that Eddie Howe has returned to his duties at the club¡Çs Training Centre.— Newcastle United (@NUFC) 2025Ç¯4·î24Æü
Eddie had recently been hospitalised with pneumonia and has now returned to work after a period of recovery.
We thank supporters for their warm wishes. 🖤🤍 pic.twitter.com/KugUlkVp79