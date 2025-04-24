K-POP¥°¥ë¡¼¥×JUST B¥Ù¥¤¥ó¡¢¥²¥¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡Ö¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/24¡Û´Ú¹ñ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡¦JUST B¡Ê¥¸¥ã¥¹¥È¥Ó¡¼¡Ë¤ÎBain¡Ê¥Ù¥¤¥ó¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£LGBTQ+¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥²¥¤¸øÉ½¤·¤¿½Ö´Ö
¥Ù¥¤¥ó¤Ï¡¢¸½ºß¥°¥ë¡¼¥×¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ø±é¤Ç¤Î±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¡ÖËÜÅö¤Î¤³¤È¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤¤¡£»ä¤Ï¥²¥¤¤È¤·¤ÆLGBTQ+¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡£¡Ö»ä¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ë¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¤Ï¡¢¿Í¤È°ã¤¦¤³¤È¤ÏÈþ¤·¤¤¤³¤È¤À¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖLGBTQ+¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¿Í¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤Þ¤À¤½¤ì¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ø¡×¤È¤·¡¢¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¤Î¡ÖBorn This Way¡×¤ò²Î¤¦¤Þ¤Ç¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
±ÇÁü¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Õ¥é¥Ã¥°¤ò·Ç¤²¤Ê¤¬¤é´¿À¼¤ò¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢Instagram¤ÎÊ¸Ëö¤Ç¤â¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤·¡¢°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤³¤¦¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÊBorn This Way¡Ë¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ù¥¤¥ó¤Ï2001Ç¯5·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢2021Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿6¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦JUST B¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥²¥¤¸øÉ½¤·¤¿½Ö´Ö
¢¡JUST B¥Ù¥¤¥ó¡ÖLGBTQ+¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ù¥¤¥ó¤Ï¡¢¸½ºß¥°¥ë¡¼¥×¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ø±é¤Ç¤Î±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¡ÖËÜÅö¤Î¤³¤È¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤¤¡£»ä¤Ï¥²¥¤¤È¤·¤ÆLGBTQ+¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡£¡Ö»ä¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ë¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¤Ï¡¢¿Í¤È°ã¤¦¤³¤È¤ÏÈþ¤·¤¤¤³¤È¤À¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖLGBTQ+¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¿Í¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤Þ¤À¤½¤ì¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ø¡×¤È¤·¡¢¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¤Î¡ÖBorn This Way¡×¤ò²Î¤¦¤Þ¤Ç¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û