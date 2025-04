正解は「いじめる・いびる」でした!

「弱い立場の人をいじめる」ことを「pick on」と表現することができます。

学校などにおいて、生徒が特定の人をいじめるときに使われることが多いですよ。

「I was always picked on when I was a kid.」

(子どものとき、私はいつもいじめられていました)