USJ「ミニオン・パーク」がエリア拡張、“大悪党”を目指す新シューティングアトラクション誕生

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)の「ミニオン・パーク」のエリア拡張が決定。2025年夏に、新・シューティングアトラクション「ミニオン・ハチャメチャ・ミッション 〜大悪党への道〜」がオープンする。

USJ「ミニオン・パーク」がエリア拡張

新エリアは既存の「ミニオン・パーク」に隣接する形で拡張し、その敷地面積は1.4倍に。「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」や「ミニオン・ハチャメチャ・アイス」といった人気アトラクションはそのままに、子どもから大人まで楽しめる新アトラクションとして「ミニオン・ハチャメチャ・ミッション 〜大悪党への道〜」が誕生する。

新アトラクション「ミニオン・ハチャメチャ・ミッション 〜大悪党への道〜」

「ミニオン・ハチャメチャ・ミッション 〜大悪党への道〜」は、パーク史上初となるムービング・ウォークウェイ式のアトラクションだ。邪悪な気配ただようド派手な建物に足を踏み入れゲストは、スーパー悪党グループ「ビシャス6」の新メンバーになるため、シューティングの腕を競うことに。

パーク史上初のムービング・ウォークウェイ式アトラクション

最新鋭のブラスター「イーリミネーターX」を手にムービング・ウォークウェイ(動く歩道)に乗りこみ、次々と目の前に現れる「ビシャス6」に挑戦。何もかもを“撃って、壊して、ぶっ飛ばす”遠慮不要のシューティングアトラクションとなっている。

詳細

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ミニオン・パーク」エリア拡張

オープン時期:2025年夏

場所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)「ミニオン・パーク」拡張エリア

施設住所:大阪府大阪市此花区桜島2-1-33

アトラクション体験時間:約7分



HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & ™ Warner Bros.Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.

MINIONS TM & (C) 2025 Universal Studios.

(C) Nintendo

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.

外部サイト