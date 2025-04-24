BMSG POSSE、オムニバスアルバム『TYOISM Vol.1』のDeluxe Editionが登場
BMSG POSSEが、初のオムニバスアルバムに追加トラック7曲を加えた『TYOISM Vol.1 (Deluxe Edition)』をデジタルリリースすることが決定した。
本アルバムは、昨年12月11日にリリースされた『TYOISM Vol.1』に収録された9曲をはじめ、peko, KennyDoes, テークエム (梅田サイファー)が参加した｢MINNA BLING BLING -Remix-｣、新曲としてBMSG TRAINEE・TAIKIとその実の父親であり、ラッパーでもあるTOMOHIが参加し初の親子コラボとなる｢KARATE KID -Remix-｣、そして、BMSG POSSEのシンガー・Aile The Shotaと、ダンス＆ボーカルグループMAZZELからKAIRYUが参加しシンガー同士のコラボとなる新曲｢Candle｣が収録される。
“TYOISM (トウキョウイズム)”は「東京を起点とする独自のグローバリズム」をコンセプトに、BMSGが新たに掲げたキーテーマ。BMSG独自のクリエイティビティ、アティチュードに賛同した国内外問わずあらゆるアーティスト、クリエイターとコラボレーションした楽曲をはじめBMSGに所属するアーティストとこれまで制作してきた楽曲群をデラックス・エディションでも堪能してほしい。
オムニバスアルバム『TYOISM Vol.1 (Deluxe Edition)』
Pre-add/Pre-save : https://orcd.co/bmsgposse_tyoism01_dx
-トラックリスト-
01. Girlfriend (Prod. Chaki Zulu) / BMSG POSSE
02. ZOOM (Prod. ZEN (INIMI), Sunny (INIMI)) / SKY-HI, Novel Core, CHANGMO
03. New Chapter (Prod. Ryosuke “Dr.R” Sakai) / BMSG ALLSTARS
04. MINNA BLING BLING (Prod. MONJOE) / BMSG POSSE
05. The Sun from the EAST (Prod. Ryosuke “Dr.R” Sakai) / BMSG EAST
06. The Moon in the WEST (Prod. Ryosuke “Dr.R” Sakai) / BMSG WEST
07. OVERDRIVE (Prod. ALYSA) / BMSG POSSE
08. Tokyo Night Dreaming feat. No Rome (Prod. No Rome) / SKY-HI, REIKO, No Rome
09. Girlfriend -Remix- (Prod. Chaki Zulu) / BMSG POSSE, JP THE WAVY, SALU
10. MINNA BLING BLING -Remix- (Prod. MONJOE) / BMSG POSSE, peko, KennyDoes, テークエム (梅田サイファー)
11. KARATE KID -Remix- (Prod. Bankroll Got It) / TAIKI, TOMOHI
12. Candle (Prod. MONJOE, LOAR) / Aile The Shota, KAIRYU (MAZZEL)
13. Memoria (Prod. Aile The Shota, MONJOE, LOAR, Hiromu) / BMSG MARINE
14. Glitch (Prod. Novel Core, Chaki Zulu) / BMSG GAIA
15. Swan's War (Prod. SKY-HI, Ryosuke "Dr.R" Sakai) / BMSG SKY
16. Back On The Stage (Prod. SKY-HI, Ryosuke “Dr.R” Sakai) / SOTA (BE:FIRST), RIEHATA