M!LKがニューシングル「アオノオト」を7月9日(水)にリリースすることが決定した。さらに、結成10周年記念で開催された初アリーナツアー『10th Anniversary M!LK ARENA TOUR 2024「I CAN DRINK!」』が映像商品としてリリースされる。シングル「アオノオト」は、M!LKのメジャーデビュー後7枚目となるシングル作品。表題曲はメンバーの佐野勇斗出演・ボディケアブランド「シーブリーズ」新CMのタイアップソングとなっている。いくつになっても遅くはない、自分次第で何度でも感じることのできる終わらない青春を表現した疾走感あふれる青春ナンバーだ。

映像作品『10th Anniversary M!LK ARENA TOUR 2024「I CAN DRINK!」』



★通常盤 (Blu-ray) VIXL-490 / \8,250 (税込)★通常盤 (DVD) VIBL-1185〜6 / \8,250 (税込)★初回限定盤 (Blu-ray+Photobook) VIZL-2446 / \9,350 (税込)★初回限定盤 (DVD+Photobook) VIZL-2447 / \9,350 (税込)ご予約はこちら:https://www.jvcmusic.co.jp/MILK/ICANDRINK/【LIVE Blu-ray/DVD】※初回限定盤&通常盤共通10th Anniversary M!LK ARENA TOUR 2024「I CAN DRINK!」01. My Treasure02. テルネロファイター03. 反抗期アバンチュール04. Brave Saga05. ブルーシャワー06. HIKARI07. 秘密のパレード〜誰もいない夢の街で〜 / 山中柔太朗08. リンガベル09. 夏味ランデブー10. Aiシャンデリア11. SAY YEAH12. さあ今日も一歩ずつ前へ / 曽野舜太13. 最後の雨 / 佐野勇斗14. シアワシェイク15. STARS16. Sparkle17. ダンスリミックス(MAGIC CARPET〜Kiss Plan〜energy)18. Bad Liar19. マッちょっちょ! / 塩崎太智20. カーテン / 吉田仁人21. エビバディグッジョブ!22. Ribbon23. かすかに、君だった。24. コーヒーが飲めません25. I CAN DRINK26. テレパシー27. 夢路28. ERA29. Winding Road[ENCORE]EN1. Milky SnowEN2. Now StoryEN3. めちゃモル【Blu-ray/DVD初回限定盤仕様】・ツアー全公演に密着した、”10th Anniversary M!LK ARENA TOUR 2024「I CAN DRINK!」”収録(約85分)・特製フォトブックレット (全100ページ/フルカラー)・ソロアナザージャケット封入 (ランダム)・特殊パッケージ仕様【Blu-ray/DVD通常盤仕様】・マルチアングル映像エビバディグッジョブ!(佐野勇斗)シアワシェイク(塩粼太智)リンガベル(曽野舜太)コーヒーが飲めません(山中柔太朗)夢路(吉田仁人)★M!LK公式ファンクラブ ”PREMIUM MILK” 限定特典複製サイン&コメント入りソロライブ写真(L版サイズ/メンバー選択可能/サイン&コメントはプリントとなります)さらに、抽選で50名様(各メンバー10名様ずつ)には、【直筆お名前&サイン&コメント入りソロライブ写真】が当たります!※抽選で50名様(各メンバー10名様ずつ)に当選の【直筆お名前&サイン&コメント入りソロライブ写真】には、ご予約時にご登録されている下のお名前をひらがなで記載いたします。・予約期間/2025年5月18日(日)23:59まで※予約期間中でも先着にて上限数に達し次第、予約受付を終了する場合がございます。予めご了承下さい。※M!LK公式ファンクラブ FC 限定特典をご購入の方には、早期予約特典も付いてきます。※M!LK公式ファンクラブ FC限定特典はVICTOR ONLINE STOREでの販売となりますので、チェーン別オリジナル購入特典は、<メンバー全員 ライブ写真トレカ>が付いてきます。【DVD&Blu-ray特典情報】★早期予約特典対象チェーン店・オンラインストアにて、Blu-ray & DVD『10th Anniversary M!LK ARENA TOUR 2024 「I CAN DRINK!」』を受付期間中にご予約いただいた方に、『ジャケット表1ステッカー(トレカサイズ)』をプレゼントいたします。期間限定ですので、お早めにご予約お願いします。[キャンペーン期間] 2025年5月18日(日)23:59まで[対象店舗]・VICTOR ONLINE STORE・楽天ブックス・セブンネットショッピング・TOWER RECORDS 全国各店 / TOWER RECORDS ONLINE・HMV全国各店 / HMV & BOOKS online・Amazon.co.jp★オリジナル特典下記チェーン店舗、オンラインストアにてBlu-ray&DVD『10th Anniversary M!LK ARENA TOUR 2024「I CAN DRINK!」』お買い上げの方に、『店舗別ライブ写真トレカ(6タイプ)』を先着でプレゼントいたします。数に限りがございますので、お早めにご予約ください。[対象店舗内容]■VICTOR ONLINE STORE<全員>ライブ写真トレカ■楽天ブックス<山中柔太朗>ライブ写真トレカ■セブンネットショッピング<曽野舜太>ライブ写真トレカ■TOWER RECORDS 全国各店 / TOWER RECORDS ONLINE<吉田仁人>ライブ写真トレカ■HMV全国各店 / HMV & BOOKS online<佐野勇斗>ライブ写真トレカ■Amazon<塩粼太智>ライブ写真トレカBlu-ray&DVD『10th Anniversary M!LK ARENA TOUR 2024「I CAN DRINK!」』特典情報詳細はこちらhttps://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A027050/327.html