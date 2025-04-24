ÇÈÎÜ¤È¾¾²¼Þ«Ê¿¤¬±é¤¸¤ëÉÔ´ïÍÑ¤Ç¤Ò¤¿¤à¤¤ÊÎøÌÏÍÍ¡Ö#¥ê¥â¥é¥Ö ¡ÁÉáÄÌ¤ÎÎø¤Ï¼ÙÆ»¡Á¡×
ÇÈÎÜ¤È¾¾²¼Þ«Ê¿¤Î¶¦±é¤Ç¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÀ¤³¦¤ÇSNS¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÎøÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤¬2020Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö#¥ê¥â¥é¥Ö ¡ÁÉáÄÌ¤ÎÎø¤Ï¼ÙÆ»¡Á¡×¤À¡£
¡Ö¾âÌÚ¥Ñ¥ë¥×¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×ÄÌ¾Î"¥«¥Í¥Ñ¥ë"¤Î»º¶È°å¡¦ÂçºùÈþ¡¹(ÇÈÎÜ)¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬ÌÔ°Ò¤òÊ³¤¤»Ï¤á¤ëÃæ¡¢¼Ò°÷¤¿¤Á¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÂ¿Ë»¤ÊËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÌðÀè¡¢¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤ÎÈ¯Îá¤Ë¤è¤Ã¤Æ"¥«¥Í¥Ñ¥ë"¤Î¼Ò°÷¤¿¤Á¤ÏºßÂð¶ÐÌ³¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£³°½Ð¼«½Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í¤ÈÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬·ã¸º¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö1¿Í¤Ç¤âÊ¿µ¤¡×¤ÈÎø°¦¤«¤é±ó¤¶¤«¤ê¡¢»Å»ö¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿Èþ¡¹¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤âÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£·ò¹¯´ÉÍý¼¼¤ÎÆ±Î½¡¦ÉÙ¶á¤æ¤ê(¹¾¸ý¤Î¤ê¤³)¤Ë´«¤á¤é¤ì¤Æ»Ï¤á¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢"Ý¦Ý¨"¤ÈÌ¾¾è¤ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿Èþ¡¹¤Ï¡¢"Áð¥â¥Á"¤ÈÌ¾¾è¤ê¡¢"Ý¦Ý¨"¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¼¡Âè¤Ë"Ý¦Ý¨"¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯Èþ¡¹¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÁê¼ê¤¬"¥«¥Í¥Ñ¥ë"¤Î¼Ò°÷¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë...¡£
¢£ÇÈÎÜ¤¬±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¤Ï"±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Ò¤¿¤à¤¤µ"¤¬°î¤ì¤ë¡ª
ËÜºî¤ÇÇÈÎÜ¤¬±é¤¸¤¿Èþ¡¹¤Ï¡¢°ÛÀ¤ò¿©¤ÙÊª¤ËÎã¤¨¤ëÊÊ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ËÁÆ¬¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë¥¯¥»¤Î¶¯¤¤¿ÍÊª¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«É¬¤º¶Ë¾å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥(¤¯¤é¤¤ÁÇÅ¨¤ÊÃËÀ)¤Ë½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´êË¾¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Áê¼ê¤ò¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ç¿©¤ÙÊª¤ËÎã¤¨¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢Îø°¦¤Ï¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢»º¶È°å¤È¤·¤Æ¤Ï»ÈÌ¿´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ¯¤¯¤â¤Î¤Î¡¢¸·¤·¤¯Ãí°Õ¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¤Ë¼Ò°÷¤¿¤Á¤«¤éÁÂ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£µó¶ç¤Î²Ì¤Æ¤Ë¤Ï¡Ö·ò¹¯´ÉÍý¼¼¤ÎÆÈºÛ¼Ô¡×¡¢¡Ö»º¶È°å¤È¤·¤Æ¤ÏÍ¥½¨¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏºÇÄã¤À¤±¤É...¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë»ÏËö¡£
¤½¤ó¤ÊÈþ¡¹¤ò±é¤¸¤ëÇÈÎÜ¤Î±éµ»¤Ï¡¢¼Â¤Ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âè1ÏÃ¤Ç¡¢Ç®¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º½Ð¼Ò¤·¤¿¼Ò°÷¤ò¥ª¥Õ¥£¥¹ÃæÄÉ¤¤¤«¤±²ó¤·¤Æ¥á¥¬¥Û¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¸Æ¤Ó½Ð¤¹»Ñ¤Ï¡¢Èþ¡¹¤Î»º¶È°å¤È¤·¤Æ¤Î¿¿ÌÌÌÜ¤µ¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¤â¡¢¤½¤ÎÅÙ¤ò²á¤®¤¿¼ÂÄ¾¤µ¤Ë¤Ï¾Ð¤¤¤òÍ¶¤ï¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÈþ¡¹¤¬¥²¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿"Ý¦Ý¨"¤ËÎø¤ò¤·¤Æ¡¢1¿Í¤Ç²È¤ÎÃæ¤Ç±¦±ýº¸±ý¤·¤¿¤ê¡¢»Å»öÃæ¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë°ì´î°ìÍ«¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¼Â¤Ë°¦¤ª¤·¤¤¤Î¤À¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¸·¤·¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢´¶¾ðÉ½¸½Ë¤«¤Ë"Îø¤¹¤ë"Èþ¡¹¤òÇÈÎÜ¤¬¸«»ö¤Ë±é¤¸Ê¬¤±¡¢Îø¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÎÉâ¤Ä¤¤ä»×¤ï¤º´Ë¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦É½¾ð¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯¤·¥×¥é¥¤¥É¤¬¹â¤½¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ëÈþ¡¹¤¬¡¢Çº¤ó¤À¤êµã¤¤¤¿¤ê¤È¥¸¥¿¥Ð¥¿¤·¤Ê¤¬¤éÎø¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤Ï¡¢»×¤ï¤º±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Ò¤¿¤à¤¤µ¤¬¤¢¤ë¡£
¢£¾¾²¼Þ«Ê¿±é¤¸¤ë"ÀÄ¤Á¤ã¤ó"¤³¤ÈÀÄÎÓ¤Î¾Â¤Ï¿¼¤¤¡ª
¤½¤·¤ÆÈþ¡¹¤ÎÎø¤ÎÁê¼ê¡¢"Ý¦Ý¨"¤³¤È¿Í»öÉô¤ÎÀÄÎÓÉ÷°ì¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤¬¾¾²¼Þ«Ê¿¡£
ÀÄÎÓ¤Ïº£»þ¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¤â¡¢ÁÇËÑ¤Ç¤É¤³¤«Íê¤ê¤Ê¤¤ÃËÀ¡£¤·¤«¤·¿´Í¥¤·¤¯¡¢¿Í¤ò»×¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¿¼Â¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£¤½¤ó¤ÊÀÄÎÓ¤ò¡¢¾¾²¼¤ÏÈà¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ëºÙ¤ä¤«¤Ê¤¬¤é¤â¼«Á³ÂÎ¤Î±éµ»¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡£Æ±Î½¤È¤¤¤ë»þ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤²ñÏÃ¤ä¡¢Îø¿Í¤Ë¸þ¤±¤ë¤Þ¤Ê¤¶¤·¡¢¤½¤·¤Æ"¿Í¤¬Ã¯¤«¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯»þ"¤Î¿´¤Îµ¡Èù¤Þ¤Ç¡¢É½¾ð¤äÌÜÀþ¡¢À¼¤Î¥È¡¼¥ó¡¢»ÅÁð¤Ê¤ÉºÙÉô¤ËÅÏ¤ëÌòºî¤ê¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅÁ¤¨¡¢ÀÄÎÓ¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÂÎ²¹¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£°ì¸«¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¼Â¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌò¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¸¦Ëá¤µ¤ì¤¿¼Çµï¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¾¾²¼¤¬±é¤¸¤ëÌò¤Ï´Ñ¤ë¼Ô¤Ë¿¼¤¤¶¦´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÉÔ´ïÍÑ¤Ç¼åµ¤¤Ê°ìÌÌ¤¬¸«¤¨¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ëÀÄÎÓ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤É¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤âÂ¿¡¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Èþ¡¹¤È¤Î´Ø·¸¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤ì°ã¤¤¤¬À¸¤¸¤ëÅÙ¤Ë¡¢Áê¼ê¤ò»×¤¤¤ä¤Ã¤¿¤ê´ó¤êÅº¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÀÄÎÓ¤Î¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÍ¥¤·¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë"ÀÄ¤Á¤ã¤ó¾Â"¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤âÂ³½Ð¤·¤¿¡£
ÇÈÎÜ¤È¾¾²¼¤Î¹¥±é¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢µÚÀî¸÷Çî¡¢´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¤¬±é¤¸¤ë¿Í»öÉô¤ÎÌÌ¡¹¤ä¡¢¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡¢¹â¶¶Í¥ÅÍ(¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¹â¡×)¤é·ò¹¯´ÉÍý¼¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤É¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÆø¤ä¤«¤Ê¥·¡¼¥ó¤â³Ú¤·¤¤ËÜºî¡£¥¯¥¹¤Ã¤È¾Ð¤¨¤Æ¡¢¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÀè¤Ë¤¢¤ë"Áð¥â¥Á"¤È"Ý¦Ý¨"¤ÎÎø¤Î¹Ô¤¯Ëö¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Ê¸¡áHOMINISÊÔ½¸Éô
ÊüÁ÷¾ðÊó¡Ú¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡Û
#¥ê¥â¥é¥Ö ¡ÁÉáÄÌ¤ÎÎø¤Ï¼ÙÆ»¡Á
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯5·î17Æü(ÅÚ)20:00¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§Æü¥Æ¥ì¥×¥é¥¹
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹