¡Ö¤¹¤²¤¨¤ï¡¢¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹Áê¼ê¤Ë¡Ä¡×Âç°ìÈÖ¤Ç°µ´¬¥Ñ¥Õ¥©¡ª ¥Ñ¥ë¥Þ¤ÎÆüËÜ¿Í¼é¸î¿À¤¬Ì¥¤»¤¿¡¢¹¥¥»¡¼¥Ö¡õ¹âÀºÅÙ¥¥Ã¥¯¤Ë¥Õ¥¡¥ó³åºÓ¡ÖÆüËÜ¤Î´õË¾¤¹¤®¤ë¡×
¡¡¶¯¹ëÁê¼ê¤Ë¸«¤»¤¿Æ²¡¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÏÃÂê¤À¡£
¡¡ÎëÌÚºÌ±ð¤òÍÊ¤¹¤ë¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï¸½ÃÏ£´·î23Æü¡¢¥»¥ê¥¨A¤ÎÂè33Àá¤Ç¡¢¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£45¡Ü1Ê¬¤Î¥Þ¥Æ¥ª¡¦¥Ú¥ì¥°¥ê¡¼¥Î¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç£±¡Ý£°¤È¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½GK¤Ï¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç°ÂÄê´¶È´·²¤Î¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¡£Á°È¾¤«¤éÁê¼ê¤Î¹¶Àª¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢18Ê¬¤Ë¤Ï¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤òÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¡¢ÁÇÁá¤¯Ì£Êý¤Ë·Ò¤²¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¡£32Ê¬¤Ë¤ÏÀµ³Î¤Ê¥Ñ¥ó¥È¥¥Ã¥¯¤òÁ°Àþ¤ËÄÌ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤âÎäÀÅ¤µ¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¡¢65Ê¬¤Ë¤Ï¥³¥í¡¦¥à¥¢¥Ë¤Î¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¥ã¥Ã¥Á¡£¤½¤Î¸å¤â¸«»ö¤Ê¥»¡¼¥Ó¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÀï¤òÇÛ¿®¤·¤¿DAZN¤Ï24Æü¡¢¡ÖGKÎëÌÚºÌ±ð¤¬£²»î¹çÏ¢Â³´°Éõ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò¸ø³«¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛGKÎëÌÚºÌ±ð¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¥Ñ¥ë¥ÞÂÐ¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
¡Ö¤¹¤²¤¨¤ï¡¢¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹Áê¼ê¤Ë...¡×
¡Ö¤Û¤ó¤È¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë½èÍý¾å¼ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ÆÀ¨¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö¥¶¥¤¥ª¥ó¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¥»¥ê¥¨A¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡ÖÆþ¾ì¤Î»þ¥¶¥¤¥ª¥ó¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤òÆ§¤Þ¤º¤ËÈò¤±¤¿¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤¤±¤É¿ÍÊÁ¤ÎÎÉ¤µ¤¬½Ð¤Æ¤ë¤Ê¡×
¡Ö¥¯¥í¥¹Á´Éô¼è¤ë¤ä¤óÀ¨¤¹¤®¡×
¡Ö¤³¤ì¤Ç22¤È¤«ÆüËÜ¤Î´õË¾¤¹¤®¤ë¡×
¡Öº£´ü»ÄÎ±½ÐÍè¤¿¤é¤ä¤Ð¤¤¤Ê¡×
¡ÖÁ°Àþ¤Ë¸þ¤±¤¿¥¥Ã¥¯ÀºÅÙ¤¬¥¨¥°¤¤¡×
¡Ö¤³¤ì¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤È¤«¡¢Íê¤â¤·¤¹¤®¤ë¡×
¡ÖÇÛµå¤Îµå¼ï¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤ÏÎ®ÀÐ¡ª¡×
¡Ö¼ã¤¤¤«¤é¤â¤Ã¤È¿¤Ó¤ë¤·¥Þ¥¸¤Ç´üÂÔ¡×
¡¡¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤ò²¼¤·¤¿¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï£·»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤Ç½ç°Ì¤ò15°Ì¤Ë¾å¤²¡¢¼«Æ°¹ß³Ê·÷18°Ì¤È¤Î¾¡ÅÀº¹¤ò¡Ö6¡×¤Ë¹¤²¤¿¡£22ºÐ¤Î¼é¸î¿À¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¥»¥ê¥¨A»ÄÎ±¤ËÆ³¤±¤ë¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡ÎëÌÚºÌ±ð¤òÍÊ¤¹¤ë¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï¸½ÃÏ£´·î23Æü¡¢¥»¥ê¥¨A¤ÎÂè33Àá¤Ç¡¢¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£45¡Ü1Ê¬¤Î¥Þ¥Æ¥ª¡¦¥Ú¥ì¥°¥ê¡¼¥Î¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç£±¡Ý£°¤È¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½GK¤Ï¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç°ÂÄê´¶È´·²¤Î¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¡£Á°È¾¤«¤éÁê¼ê¤Î¹¶Àª¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢18Ê¬¤Ë¤Ï¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤òÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¡¢ÁÇÁá¤¯Ì£Êý¤Ë·Ò¤²¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¡£32Ê¬¤Ë¤ÏÀµ³Î¤Ê¥Ñ¥ó¥È¥¥Ã¥¯¤òÁ°Àþ¤ËÄÌ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÀï¤òÇÛ¿®¤·¤¿DAZN¤Ï24Æü¡¢¡ÖGKÎëÌÚºÌ±ð¤¬£²»î¹çÏ¢Â³´°Éõ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò¸ø³«¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛGKÎëÌÚºÌ±ð¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¥Ñ¥ë¥ÞÂÐ¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
¡Ö¤¹¤²¤¨¤ï¡¢¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹Áê¼ê¤Ë...¡×
¡Ö¤Û¤ó¤È¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë½èÍý¾å¼ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ÆÀ¨¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö¥¶¥¤¥ª¥ó¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¥»¥ê¥¨A¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡ÖÆþ¾ì¤Î»þ¥¶¥¤¥ª¥ó¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤òÆ§¤Þ¤º¤ËÈò¤±¤¿¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤¤±¤É¿ÍÊÁ¤ÎÎÉ¤µ¤¬½Ð¤Æ¤ë¤Ê¡×
¡Ö¥¯¥í¥¹Á´Éô¼è¤ë¤ä¤óÀ¨¤¹¤®¡×
¡Ö¤³¤ì¤Ç22¤È¤«ÆüËÜ¤Î´õË¾¤¹¤®¤ë¡×
¡Öº£´ü»ÄÎ±½ÐÍè¤¿¤é¤ä¤Ð¤¤¤Ê¡×
¡ÖÁ°Àþ¤Ë¸þ¤±¤¿¥¥Ã¥¯ÀºÅÙ¤¬¥¨¥°¤¤¡×
¡Ö¤³¤ì¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤È¤«¡¢Íê¤â¤·¤¹¤®¤ë¡×
¡ÖÇÛµå¤Îµå¼ï¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤ÏÎ®ÀÐ¡ª¡×
¡Ö¼ã¤¤¤«¤é¤â¤Ã¤È¿¤Ó¤ë¤·¥Þ¥¸¤Ç´üÂÔ¡×
¡¡¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤ò²¼¤·¤¿¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï£·»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤Ç½ç°Ì¤ò15°Ì¤Ë¾å¤²¡¢¼«Æ°¹ß³Ê·÷18°Ì¤È¤Î¾¡ÅÀº¹¤ò¡Ö6¡×¤Ë¹¤²¤¿¡£22ºÐ¤Î¼é¸î¿À¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¥»¥ê¥¨A»ÄÎ±¤ËÆ³¤±¤ë¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô