Îî´¶·Ý¿Í¥·¡¼¥¯¥¨¥ó¥¹¤Ï¤ä¤È¤â¤é¤Îà¸«¤¨¤ëá¼Ì¿¿Å¸¤¬È¿¶Á¡¡£±½µ´Ö¤Ç5000ËçÆÍÇË¤Ç»þ´Ö±äÄ¹¤â
Îî´¶·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¥·¡¼¥¯¥¨¥ó¥¹¤Ï¤ä¤È¤â¡Ê33¡Ë¤È¡¢ÎîÇ½ÎÏ¼Ô¤ÎMiyoshi»á¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¼Ì¿¿Å¸¡Ö»ë¤¨¤ë¿Í¤Ë¤Ï¸«¤¨¤ëÅ¸¡×¤¬24Æü¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¿ô¤¬4·î18Æü¤«¤é¤Î³«Ëë¤«¤é1½µ´Ö¤Ç5000Ëç¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
³«ºÅ¤Ï5·î4Æü¤Þ¤Ç¡£Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ëÈ¿¶Á¤ËÅÚÆü½Ë¤Î³«¾ì»þ´Ö¤òÁá¤á¤¿¡ÈÄ«³è¥Á¥±¥Ã¥È¡É¤ÎÈÎÇä¤È¡¢ºÇ½ªÆü¤Î³«¾ì»þ´Ö¤ò±äÄ¹¤·¤¿¥Á¥±¥Ã¥ÈÏÈ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Æ±Å¸¤Ï¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¿Í¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡È²¿¤«¡É¤¬»ë¤¨¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÂ¸ºß¤¹¤ë¡×¤È¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¡È²¿¤«¡É¤¬»ë¤¨¤ëÀ¤³¦¤òµ¿»÷ÂÎ¸³¤¹¤ë¼Ì¿¿Å¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£18Æü¤«¤éÅìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤ÎÊÂÌÚ¶¶¡¡OLDHAUS¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸áÁ°11»þ¤«¤é¸á¸å7»þÈ¾¤Þ¤Ç¡Ê¢¨ÅÚÆü½Ë¤Ï¸áÁ°10»þ³«¾ì¡¢5·î4Æü¤Ï¸á¸å5»þÈ¾¤Þ¤Ç¡Ë¡£Æþ¾ìÎÁ¤Ï1980±ß¤Ç¡¢¤ªÀ¶¤á±ö¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤¹¤Ç¤ËÍè¾ì¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤é¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÆÏ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢²øÃÌ·ÏYouTuber¡¢¤¿¤Ã¤¯¡¼TV¤ì¤¤¤Ç¤£¤ª¤Ï¡ÖºÇ½é¤ÎÊý¤Ï²¿¤â´¶¤¸¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¡Ø¤¢¤ì¡©¡¡¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡©¡Ù¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ø»ë¤¨¤Æ¤ë¡ª¡©¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¤êÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ø¤â¤·¤«¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ï»ë¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÎî´¶»î¤·´¶³Ð¤ÇÍè¤ë¤Î¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Í§Ã£¤ÈÍè¤Æ¥ï¥¤¥ï¥¤¤¹¤ë¤Î¤â¤¤Ã¤È³Ú¤·¤¤¤Ï¤º¡£ÆÃ¤ËºÇ¸å¤Ë¤¹¤´¤¤»Å³Ý¤±¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿È¹½¤¨¤º¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤·ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡¤¢¤ì¤ÏÃ¯¤Ç¤âÀäÂÐ¤Ë¶¯Îõ¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢°ì¿Í¤ÇÍè¤ëÊý¤âÍ§Ã£¤ÈÍè¤ëÊý¤â¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¼¯ÌÜÑÛ¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤â¤È¤â¤È¥Û¥é¡¼¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¡¢¶ì¼ê¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«¡ØÉÝ¤¤¡Ù¤¬¡ØÌÌÇò¤¤¡Ù¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¥ª¥«¥ë¥È¤¬¼ñÌ£¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡¡¤À¤«¤éº£²ó¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£