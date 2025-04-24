¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¦ßÀ²È¡¢120Ëü¤Ç¥Ó¥ó¥Æー¥¸¥®¥¿ー¡ØES-335¡Ù¤ò¹ØÆþ¡¡ÃÆ¤¿´ÃÏ¤Ë´¶Æ°¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤¤¤¤¤ï¡×
¡¡2025Ç¯4·î24Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£ßÀ²ÈÎ´°ì¤¬¥®¥¿ー¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÌ´¤¢¤ë¤Êー¡ª¡×ßÀ²È¤¬¹ØÆþ¤·¤¿120Ëü¤Î¥Ó¥ó¥Æー¥¸¥®¥¿ー
¡¡ßÀ²È¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢³Ú´ïÅ¹¤Î¡ÖTC³Ú´ï¡×¡£º£²ó¤Ï¥¨¥ì¥¥®¥¿ー¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍèÅ¹¡£¥é¥êー¡¦¥«ー¥ë¥È¥ó¤Ê¤É¤â°¦ÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥®¥¿ー¡¦¥®¥Ö¥½¥ó¡ØES-335¡Ù¤ÎÀÖ¤¤¥«¥éー¤òÌÜÅª¤ËË¬¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£Å¹Æâ¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ó¥ó¥Æー¥¸¥®¥¿ー¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤Ó¡¢¤³¤ì¤ò¸«¤¿ßÀ²È¤Ï¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ï¡×¤ÈÀ¼¤òÏ³¤é¤¹¡£385Ëü±ß¤Î1964Ç¯À½¤Î¥®¥¿ー¤ò¸«¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ê¤·¤Ç¡×¤È¡¢Êª¿§¤·¤Ê¤¬¤é¤â¸ÍÏÇ¤¦ÍÍ»Ò¤â¸«¤»¤¿¡£
¡¡²¿ËÜ¤«»îÁÕ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1969Ç¯À½¤Î¥®¥Ö¥½¥ó¡ØES-335¡Ù¡£¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤¤¤¤¤ï¡×¤ÈÃÆ¤¿´ÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢¥®¥Ö¥½¥ó¡ØES-335¡Ù¤È¡ØTMG¥®¥¿ー¡Ù¤Î2ËÜ¤Ë¸õÊä¤ò¹Ê¤Ã¤¿ßÀ²È¡£Çº¤ó¤À·ë²Ì¡¢¥®¥Ö¥½¥ó¡ØES-335¡Ù¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Áª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤Î¥Õ¥£ー¥ê¥ó¥°¡×¤È¡¢ÃÆ¤¤ä¤¹¤µ¤À¤È¸ì¤ê¡¢ÀÇ¹þ¤Ë¤·¤Æ121Ëü±ß¤È¤¤¤¦¶â³Û¤Ë¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¤ÎÇã¤Ã¤¿¡×¡Ö¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÌ´¤¢¤ë¤Êー¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¸þ¸¶¹¯ÂÀ¡Ë