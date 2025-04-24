¹õ±ì¤ò¾å¤²ÁÒ¸Ë¤¬·ã¤·¤¯Ç³¤¨¡Ä¿ÀÆàÀî¡¦ÁêÌÏ¸¶»Ô¤Ç¥×¥ì¥Ï¥ÖÁÒ¸Ë¤ä¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¼Ö5Âæ¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö
¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢ÁêÌÏ¸¶»Ô¤Ç¥×¥ì¥Ï¥ÖÁÒ¸Ë¤ä¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¼Ö5Âæ¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ï°ì»þ¡¢¹õ±ì¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹õ¤¤±ì¤ò¾å¤²¤Æ·ã¤·¤¯Ç³¤¨¤ëÁÒ¸Ë¡£
¤¤ç¤¦¸á¸å3»þÈ¾¤¹¤®¡¢ÁêÌÏ¸¶»ÔÆî¶è¤Ç¡ÖÉßÃÏÆâ¤Ç·úÊª¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É15Âæ¤¬¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ö¶È½ê¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¥×¥ì¥Ï¥ÖÁÒ¸Ë30Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤È¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¼Ö5Âæ¤¬¾Æ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²Ð¤Ï¤ª¤è¤½1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬²Ð¤¬½Ð¤¿¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£