グランド・セフト・オート・サンアンドレアス(GTA:SA)のMODの開発者が、とあるプレイヤーから「Windows 11 バージョン24H2にアップデートしたことでバグが発生した」との報告を受けたことを明らかにしました。GTA:SAに元から存在したというバグがどうやって20年越しに顕在したのか、MODの開発者が解説しました。How a 20 year old bug in GTA San Andreas surfaced in Windows 11 24H2 | Silent’s Blog

https://cookieplmonster.github.io/2025/04/23/gta-san-andreas-win11-24h2-bug/SilentPatchというMODを開発するエイドリアン氏は、とあるユーザーから「Windows 11 24H2にアップグレードしたらSkimmerという水上飛行機がゲームから完全に消えてしまった」という報告を受け取ったそうです。報告がこの1件だけならユーザーの環境か設定ミスによるものだと考えてしまいそうですが、GTAのフォーラムではまさに同じ問題が多数報告されていたため、エイドリアン氏は問題を検証することにしました。報告をまとめると、Windows 10 22H2やWindows 11 23H2では発生せず、Windows 11 24H2でだけ発生すること、さらにMODを使わない状態でも発生することから、GTA:SAそのものがWindows 11 24H2と相性が悪いという可能性が浮上したそうです。実際にエイドリアン氏がWindows 11 24H2の仮想環境で実験したところ、Skimmerがゲーム内にスポーンした途端、スポーン地点から1.0287648030984853e+0031単位離れた場所、およそ1.087京光年先の上空に打ち上げられることが判明しました。SilentPatchを入れている場合はゲームがフリーズし、入れていない場合はカメラの挙動が変になるそうです。とにもかくにも飛行機のスポーン後の動きが原因であるということで調べてみると、スポーン地点の高さを示すZ座標が壊れていることがわかります。ゲームの挙動としては、特定のモデルの乗り物が初めてスポーンすると、まずはサスペンションを加味して高さが決定されるというものでした。ところが、Skimmerは高さの決定に必要な4つのパラメーターのうち2つが欠落していました。通常、パラメーターが2つしかない乗り物はボートです。エイドリアン氏が調べたところ、どうやら水上飛行機であるSkimmerは当初ボートとして定義されており、後から飛行機に定義が変更された際に、追加すべきパラメーターを付け忘れた可能性が高いということがわかったそうです。実際、パラメーターを追加するとバグは完全に直りました。問題は、なぜこのバグが20年もの間存在したのに誰にも気づかれなかったのか、なぜWindows 11 24H2で顕在化したのかということです。エイドリアン氏がさらに調査したところ、Windows 11 24H2で内部の動作が変更され、これまでのバージョンではGTA:SAに都合よく動作していた関数の呼び出し処理が変わってしまっていたことがわかりました。このことから、GTA:SAは1998年発売のWindows 98にも対応していたため、実質的に10以上のメジャーバージョンでバグを回避し続け、たまたま、Windows 11 24H2で顕在化したと結論づけられました。なお、Xbox版ではバグが修正されていたため、余計気づかれにくかった可能性があるそうです。エイドリアン氏は「これは遭遇した中で最も興味深いバグでした。少なくともPC上では20年間も隠されていたんです。ただ、このような問題が発生するのはこのゲームが初めてではありません。OSのアップデートで動作が変わるということは起こり得ます。他の多くのゲームでは、このような問題は修正されないままうわさで終わっていたことでしょう。ありがたいことに、GTAは改造が可能で、よく理解されているため、このような問題に対処し、ゲームが今後も長く機能し続けるようにすることができるのです」と述べました。