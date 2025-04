【スクウェア・エニックス アルティメットセール ~Golden Week 2025~】 開催期間:4月23日~5月7日

スクウェア・エニックスは、「スクウェア・エニックス アルティメットセール ~Golden Week 2025~」を4月23日より実施している。期間は5月7日まで。

今回はのセールは、ニンテンドーe ショップ/マイニンテンドーストア、PlayStation Storeで販売されているダウンロード版タイトルが対象。「FINAL FANTASY VII REBIRTH」、「ロマンシング サガ 2 リベンジオブザセブン」、「NieR:Automata Game of the YoRHa Edition」などがラインナップされており、期間中は通常よりもお買い得価格で購入できる。

□「スクウェア・エニックス アルティメットセール ~Golden Week 2025~」のページ

【セール対象品(一部)】

PS5「FINAL FANTASY VII REBIRTH」 30%OFF

PS5/PS4/Nintendo Switch「ロマンシング サガ 2 リベンジオブザセブン」 30%OFF

PS4/Nintendo Switch「NieR:Automata Game of the YoRHa Edition」 60%OFF(Switch版は50%OFF)

PS5/PS4/Nintendo Switch「ドラゴンクエスト X 目覚めし五つの種族 オフライン デラックス版」 50%OFF

PS5/PS4/Nintendo Switch「OCTOPATH TRAVELER II」 50%OFF

(C) SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO

(C) SQUARE ENIX

(C) 2017, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

(C) SUGIYAMA KOBO