5人組ボーカルダンスユニット・M!LK(佐野勇斗、塩崎太智※崎=たつさき、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人)の新曲「アオノオト」が7月9日にリリースされることが24日、発表された。メジャーデビュー後7枚目となるシングル「アオノオト」は、佐野が出演するボディケアブランド「シーブリーズ」新CMのタイアップソング。いくつになっても遅くはない、自分次第で何度でも感じることのできる終わらない青春を表現した疾走感あふれる青春ナンバーとなっている。昨年に引き続き、佐野が“先生役”で出演している「シーブリーズ」新CM「青春は終わらな〜〜〜〜い」篇は、現在公開中。同曲の一部を聞くことができる。

そして、昨年冬に開催された結成10周年を記念した初のアリーナツアー「10th Anniversary M!LK ARENA TOUR 2024『I CAN DRINK!』」が映像化することも決定。6月11日に発売される。ツアーで初披露となったソロ曲や、結成10周年記念ソングでありツアータイトルともリンクする「I CAN DRINK」など、“コーヒーが飲めません”のM!LKが結成10周年を迎え、まさに“I CAN DRINK”へと成長したメモリアルなさいたまスーパーアリーナ公演の模様を完全収録する。初回限定盤には100ページに及ぶ大ボリュームの特製フォトブックレットやソロアナザージャケットが付属するほか、ツアーの全公演に密着した大ボリュームのドキュメンタリーも。通常盤には各曲にメンバー1人だけを映したファン必見の“マルチアングル映像”が5曲収録される。「イイじゃん」のSNSヒットに続き、新曲のリリースを控えるM!LKは、26日から『M!LK CONCERT TOUR 2025 “M!X”」を開催。6月の神奈川・横浜アリーナ公演、7月の兵庫・神戸ワールド記念ホール公演のチケットは5月11日までプレイガイド最終先行受付中となっている。