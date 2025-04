◆ツウィ、美しいくびれ披露

【モデルプレス=2025/04/24】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE(トゥワイス)のTZUYU(ツウィ)が23日、自身のInstagramを更新。美しいウエストを披露し、反響を呼んでいる。TWICEは16日・18日に開催されたコールドプレイ(Coldplay)のワールドツアー「Music Of The Spheres World Tour delivered by DHL」のソウル公演に出演。今回の投稿でツウィはライブ参加への感謝を記し、衣装姿でのオフショットを公開した。引き締まったくびれが際立つミニ丈のTシャツにデニムを合わせたファッションをはじめ、ゴージャスなレースが施されたコーディネートも披露している。この投稿を受け、ファンからは「驚異のスタイル」「ビジュ最強」「美しすぎる」などと反響が上がっている。【Not Sponsored 記事】