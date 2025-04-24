¥Ö¥í¥ó¥³¥Ó¥ê¡¼¡Ø½é²Æ¥µ¥é¥À¥Ð¡¼¡ÙÄó¶¡³«»Ï¡¢¡ÖÂæÏÑ¤Þ¤¼¤½¤ÐÉ÷¥Ñ¥¹¥¿¡×¡Ö¤¢¤ó¤º¥¼¥ê¡¼¡×¡Ö¥Õ¥ê¥Õ¥ê¥Á¥¥ó¥µ¥é¥À¡×¤Ê¤É5ÉÊÅÐ¾ì
Á´¹ñ¤Ë140Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥&¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥Ö¥í¥ó¥³¥Ó¥ê¡¼¡×¤Ï4·î25Æü¤«¤é¡¢¡Ø½é²Æ¥µ¥é¥À¥Ð¡¼¡Ù¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¿©¤ÙÊüÂê¤Î¥µ¥é¥À¥Ð¡¼¤Ë¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Ñ¥¹¥¿¤ä¥µ¥é¥À¡¢¥¼¥ê¡¼¤Ê¤É·×5ÉÊ¤¬²Ã¤ï¤ë¡£Äó¶¡´ü´Ö¤Ï6·î19Æü¤Þ¤Ç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤¡Û¥Ó¥Ã¥°¥Ü¡¼¥¤¡¢3Æü´Ö¸ÂÄê¡ÈÆù¤ÎÆü¥á¥Ë¥å¡¼¡É¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢»º¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥ó¥¬¥¹µí¤Î¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¤¬ÅÐ¾ì¡¢4·î28Æü¡Á4·î30Æü¡Ò¡Ø½é²Æ¥µ¥é¥À¥Ð¡¼¡Ù5ÉÊ+´ü´Ö¸ÂÄê¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°1¼ï¡Ó
¡Ò1¡Ó¥Ô¥ê¿É¤Ë¤ó¤Ë¤¯¥Ñ¥ó¥Á! ÂæÏÑ¤Þ¤¼¤½¤ÐÉ÷¥Ñ¥¹¥¿
¡Ò2¡Ó¶õÆ¦¤È¥¯¥ë¥ß¤ÎÇòÏÂ¤¨
¡Ò3¡Ó¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿! ¥Õ¥ê¥Õ¥ê¥Á¥¥ó¥µ¥é¥À
¡Ò4¡Ó¥ª¥¯¥é¤È»ÞÆ¦¤Î¤À¤·¾ßÌý¤¢¤ó
¡Ò5¡Ó¤¢¤ó¤º¥¼¥ê¡¼
¢¡´ü´Ö¸ÂÄê¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡ÖÂçÍÕ¤ª¤í¤·¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×
¥Ö¥í¥ó¥³¥Ó¥ê¡¼¡Ø½é²Æ¥µ¥é¥À¥Ð¡¼¡Ù
¡Ø½é²Æ¥µ¥é¥À¥Ð¡¼¡Ù¤Ç¤Ï½Ü¤ÎÌîºÚ¤ò»È¤¤¡¢¿É¤ß¤ä¹á¤ê¡¢»Ý¤ß¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¥µ¥é¥À¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ö¥í¥ó¥³¥Ó¥ê¡¼¤Ï¡¢¡Öµ¤²¹¤ä¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢¿©Íß¤¬Íî¤Á¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤ÎÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ö¥í¥ó¥³¥Ó¥ê¡¼¤Î¥µ¥é¥À¥Ð¡¼¤Ï¡¢»ºÃÏ¤ÈÁ¯ÅÙ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÅÆþ¤ì¤¿ÌîºÚŽ¥²ÌÊª¤Ï¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç¥«¥Ã¥ÈŽ¥Ä´Íý¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¡£µ¨Àá¸ÂÄê¥µ¥é¥À¡¢¥«¥Ã¥È¥µ¥é¥À¡¢¥Ñ¥¹¥¿¥µ¥é¥À¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ä¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ê¤É¡¢¾ï»þ20¼ïÎà°Ê¾å¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤ë¡£
¥Ö¥í¥ó¥³¥Ó¥ê¡¼¤Î¥µ¥é¥À¥Ð¡¼
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤¡Û¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥¹¥È¡¢¹ñ»º¥á¥í¥ó¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È6ÉÊ¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥á¥í¥ó¥Ü¥¦¥ë¡Á¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¥·¥í¥Ã¥×Åº¤¨¡Á¡×¤Ê¤ÉÈ¯Çä¡¢5·î14Æü¤«¤é¡Ò¥Ö¥í¥ó¥³¥Ó¥ê¡¼¡Ø¥µ¥é¥À¥Ð¡¼¡Ù²Á³Ê(²Á³ÊÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ)¡Ó
¥µ¥é¥À¥Ð¡¼¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥é¥ó¥Á¥á¥Ë¥å¡¼Ž¥¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÃíÊ¸¤Ç¤¤ë¡£
¢¡¥é¥ó¥Á¥á¥Ë¥å¡¼
Ž¥¥é¥ó¥Á¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë+572±ß
Ž¥Ã±ÉÊ¥µ¥é¥À¥Ð¡¼¤Ï1,188±ß
¢¨¥é¥ó¥Á¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¡¢µû¾Â»º¥³¥·¥Ò¥«¥êÂç¤«¤Þ¤É¤´¤Ï¤ó(¤Þ¤¿¤Ï¥Ñ¥ó)¡¢¤¿¤Þ¤´¥¹¡¼¥×¤¬ÉÕ¤¯¡£
¢¡¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥å¡¼
Ž¥¡Ö¥Ö¥í¥ó¥³¥»¥Ã¥È¡×Ã±ÉÊ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë+858±ß
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤Ï¡¢¥µ¥é¥À¥Ð¡¼¡¢µû¾Â»º¥³¥·¥Ò¥«¥êÂç¤«¤Þ¤É¤´¤Ï¤ó(¤Þ¤¿¤Ï¥Ñ¥ó)¡¢¤¿¤Þ¤´¥¹¡¼¥×¡£
Ž¥¡Ö¿·Á¯¥µ¥é¥À¥Ð¡¼¥»¥Ã¥È¡×Ã±ÉÊ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë+748±ß
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤Ï¡¢¿·Á¯¥µ¥é¥À¥Ð¡¼¤Î¤ß¡£
¢¨°ìÉô¡Ö¤Û¤Ã¤È¥Ð¡¼¡×¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢³Æ¥×¥é¥¹110±ß¤È¤Ê¤ë¡£
¥Ö¥í¥ó¥³¥Ó¥ê¡¼¡Ö¥Ö¥í¥ó¥³¥»¥Ã¥È¡×
¥Ö¥í¥ó¥³¥Ó¥ê¡¼¡Ö¿·Á¯¥µ¥é¥À¥Ð¡¼¥»¥Ã¥È¡×¡Ò¡Ø½é²Æ¥µ¥é¥À¥Ð¡¼¡Ù¥á¥Ë¥å¡¼¾ÜºÙ¡Ó
º£²óÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡Ø½é²Æ¥µ¥é¥À¥Ð¡¼¡Ù¤Î5ÉÊ¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°1¼ï¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¢¡¥Ô¥ê¿É¤Ë¤ó¤Ë¤¯¥Ñ¥ó¥Á!ÂæÏÑ¤Þ¤¼¤½¤ÐÉ÷¥Ñ¥¹¥¿
¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¡¢¥Ë¥é¤ä¥ì¥Ã¥É¥ª¥Ë¥ª¥ó¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î»Ý¤ß¤¬ÆÃÄ§¤ÎµûÊ´¹á¤ë¥½¡¼¥¹¤òÍí¤á¡¢ÂæÏÑ¤Þ¤¼¤½¤ÐÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡£¥Ô¥ê¿É¤Ç¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ô¥ê¿É¤Ë¤ó¤Ë¤¯¥Ñ¥ó¥Á!ÂæÏÑ¤Þ¤¼¤½¤ÐÉ÷¥Ñ¥¹¥¿/¥Ö¥í¥ó¥³¥Ó¥ê¡¼¡Ø½é²Æ¥µ¥é¥À¥Ð¡¼¡Ù
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤¡Û¥¬¥¹¥È¡Ö¥ß¥Ë¥É¥ë¥Á¥§(Á´8¼ï)¡×¿·ÅÐ¾ì¡¢¡Ö½Õ¤Î¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¥É¥ê¥¢¡×¡Ö¤É¤Ã¤µ¤ê!ºù¤¨¤Ó¤Î¥°¥é¥¿¥ó¡×¤Ê¤É¤â/¡Ø¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¿©Æ²¡Ù¥Õ¥§¥¢4·î24Æü¤«¤é¢¡¶õÆ¦¤È¥¯¥ë¥ß¤ÎÇòÏÂ¤¨
½Ü¤Î¤½¤éÆ¦¡¢¤¤å¤¦¤ê¡¢¥¯¥ë¥ß¡¢¥Ä¥Ê¤ò¡¢Æ¦Æý½Ð½Á¤ÈÀ¾µþÌ£Á¹¤Ç»Å¾å¤²¤¿ÇòÏÂ¤¨¡£±£¤·Ì£¤Ë¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶õÆ¦¤È¥¯¥ë¥ß¤ÎÇòÏÂ¤¨/¥Ö¥í¥ó¥³¥Ó¥ê¡¼¡Ø½é²Æ¥µ¥é¥À¥Ð¡¼¡Ù¢¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿!¥Õ¥ê¥Õ¥ê¥Á¥¥ó¥µ¥é¥À
¥Õ¥ê¥Õ¥ê¥Á¥¥ó¤Ï¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¡¼¥É¡£¥Ö¥í¥ó¥³¥Ó¥ê¡¼¤Î¥µ¥é¥À¥Ð¡¼³«È¯Ã´Åö¼Ô¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿Ì£¤ò¥µ¥é¥À¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤ÆºÆ¸½¤·¤¿¡£¥Á¥¥ó¤È¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢ÀÖ¥Ñ¥×¥ê¥«¡¢¥Þ¥«¥í¥Ë¤Ë¡Ö¥Õ¥ê¥Õ¥ê¥½¡¼¥¹¡×¤òÍí¤á¤¿¡£¥½¡¼¥¹¤Ï¡¢¥¹¥¤¡¼¥È¥Á¥ê¥½¡¼¥¹¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢ÏÂÉ÷¥¢¥ì¥ó¥¸¤È¤·¤Æ¾ßÌý¤ò²Ã¤¨¡¢´Å¿É¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿! ¥Õ¥ê¥Õ¥ê¥Á¥¥ó¥µ¥é¥À/¥Ö¥í¥ó¥³¥Ó¥ê¡¼¡Ø½é²Æ¥µ¥é¥À¥Ð¡¼¡Ù¢¡¥ª¥¯¥é¤È»ÞÆ¦¤Î¤À¤·¾ßÌý¤¢¤ó
½Ü¤Î¥ª¥¯¥é¤È»ÞÆ¦¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡¢¤·¤á¤¸¤Ë¡¢¤À¤·¾ßÌý¤Î¤¢¤ó¤òÍí¤á¤¿¥µ¥é¥À¡£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¥ª¥¯¥é¤È»ÞÆ¦¤Î¤À¤·¾ßÌý¤¢¤ó/¥Ö¥í¥ó¥³¥Ó¥ê¡¼¡Ø½é²Æ¥µ¥é¥À¥Ð¡¼¡Ù¢¡¤¢¤ó¤º¥¼¥ê¡¼
6·î²¼½Ü¤«¤é7·îÃæ½Üº¢¤Þ¤Ç¤¬½Ü¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¢¤ó¤º¡×¤ò¥¼¥ê¡¼¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¡£»ÀÌ£¤ÏÍÞ¤¨¡¢»Ò¤É¤â¤Ç¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤´Å¤µ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤¢¤ó¤º¥¼¥ê¡¼/¥Ö¥í¥ó¥³¥Ó¥ê¡¼¡Ø½é²Æ¥µ¥é¥À¥Ð¡¼¡Ù
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤¡Û¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¡Ø¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥å¡¼²þÄê¡Ù¡¢¿·ÅÐ¾ì¡Ö¥Á¡¼¥º¥Õ¥©¥Ã¥«¥Á¥ª¡×¤ä¡Ö¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¡×¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡¢4·î23Æü¤«¤é¢¡ÂçÍÕ¤ª¤í¤·¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°
ÂçÍÕ¤ÈÂçº¬¤ª¤í¤·¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¡¢²Æ¤Ë¸þ¤¯¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿ÆÃÀ½¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡£
´ü´Ö¸ÂÄê¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡ÖÂçÍÕ¤ª¤í¤·¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×
¥µ¥é¥À¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¡¢°Ê²¼¤ÎÄêÈÖ¥µ¥é¥À¤ä¥Õ¥ë¡¼¥ÄŽ¥¥Ç¥¶¡¼¥È¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥í¥á¥¤¥ó¥ì¥¿¥¹¡×¡Ö¥È¥Þ¥È¡×¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¥¥ã¥Ù¥Ä¡×¡Ö¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¥ì¥¿¥¹¡×¡Ö¤ï¤«¤á¡×¡Ö¤Ä¤Ö¤Ä¤Ö¥³¡¼¥ó¡×¡Ö¥ª¥Ë¥ª¥ó¥¹¥é¥¤¥¹¡×¡Ö¤¿¤Þ¤´¥Þ¥«¥í¥Ë¥µ¥é¥À¡×¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥ÄÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡×¡Ö¤¨¤Ó¤»¤ó¡×¡£¥Ç¥£¥Ê¡¼¸ÂÄê¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡×¡ÖÀ¸È¬¥Ä¶¶&Î³¤¢¤ó¡×¤Ê¤É¡£µ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¡£
¢£¥Ö¥í¥ó¥³¥Ó¥ê¡¼ ¸ø¼°¥µ¥¤¥È