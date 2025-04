BIMが、先日活動再開を発表したRIP SLYMEのPESと制作した共同名義シングル「大人モード」を4月25日(金)に配信リリースする。関連記事: PUNPEEとBIMが語る、『焦年時代』制作の舞台裏、ライブへのこだわり 2024年ミニアルバム『busy』をリリースし自身も所属するグループCreativeDrugStoreでの活動も行なっているBIM。PESと制作した共同名義シングル「大人モード」のプロデュースは昨年の楽曲「DNA feat. Kohjiya, PUNPEE」も担当していたRascalが制作。

また、4月28日(月)にはPESとBIMとのツーマンライブを渋谷WWW Xにて開催する。<リリース情報>PES, BIM「大人モード」2025年4月25日リリースLabel:SUMMIT, Inc.Lyrics by PES, BIMProduced by RascalMixed&Mastered by D.O.I. for Daimonion RecordingsArt Work by BIM℗© 2025 SUMMIT, Inc.https://summit.lnk.to/SMMT249<イベント情報>「PES × BIM 2MAN LIVE "OTONA MODE”」2025年4月28日(月・祝前)渋谷WWWX時間:開場:18:30 / 開演:19:30出演:PES / BIMチケット料金:前売り:\5800 / 当日:\6300先行:2025年3月15日(土)10:00〜(先着)一般:2025年4月2日(水)10:00〜購入方法(e+独占):https://eplus.jp/bim-pes/(先行/一般URL統一)主催:ASOBiZM / SUMMITPES Official Site http://pepepes.comBIM Official Site https://www.summit2011.net/bim/