5月4日開催の『RIZIN男祭り』(東京ドーム)の緊急記者会見が、あす25日に行われることが決定した。会見の様子は午後5時からRIZIN公式YouTubeチャンネルでLIVE配信される。今大会はRIZINの10周年を祭りとして、メインのフェザー級タイトルマッチの王者クレベル・コイケvs.挑戦者ラジャブアリ・シェイドゥラエフをはじめ、朝倉未来vs.鈴木千裕など全18試合(オープニングファイト含む)が発表されていた。

◆『RIZIN男祭り』5月4日・東京ドーム会場チケット・PPVチケット発売中【対戦カード】・フェザー級タイトルマッチ:5分 3R(66.0kg)クレベル・コイケ vs. ラジャブアリ・シェイドゥラエフ・RIZIN MMAルール:5分 3R(66.0kg)朝倉未来 vs. 鈴木千裕・RIZIN MMAルール:5分 3R(66.0kg)萩原京平vs.西谷大成・RIZIN MMAルール:5分 3R(59.0kg)神龍誠vs.伊藤裕樹・RIZIN MMAルール:5分 3R(66.0kg)高木凌vs.秋元強真・RIZIN MMAルール:5分 3R(71.0kg)中村大介vs.桜庭大成・RIZIN MMAルール:5分 3R(57.0kg)ヒロヤ vs. 篠塚辰樹・RIZIN MMAルール:5分 3R(61.0kg)ダニー・サバテロ vs. 太田忍・RIZIN MMAルール:5分 3R(57.0kg)ジョン・ドッドソン vs. 征矢貴・RIZIN MMAルール:5分 3R(57.0kg)山本アーセン vs. 冨澤大智・RIZIN MMAルール:5分 3R(57.0kg)平本丈 vs. 田丸辰・RIZINキックボクシングルール:3分 3R(63.0kg)朝久泰央vs.ウザ強ヨシヤ・オープニングファイトMMA特別ルール:5分2R(66kg)上田貴央vs.ヴィニシウス・同キックボクシングルール:3分3R(57.5kg)赤平大治vs.橋本楓汰●RIZIN WORLD GP 2025 ヘビー級トーナメント・スダリオ剛 vs. ジョゼ・アウグスト・イズラムベック・バクティベック・ウルー vs. アレクサンダー・ソルダトキン・マレク・サモチュク vs. ダニエル・ジェームズ・上田幹雄 vs. シビサイ頌真