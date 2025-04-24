¡Öµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏJ»ë»¡»î¹ç¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡© ¹Åç»þÂå¤Î¡ÈËÜ²»¡É¤â¡ÖµÕ¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤¤¤¿»þ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÀºÎÏÅª¤ËJ¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£»ë»¡¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¡¢¼èºà¤ËÂÐ±þ¡£¤³¤Á¤é¤âÀºÎÏÅª¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ëÏÃÂê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¤é¤ÎÈ¯¸À¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢J¥ê¡¼¥°¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤¬±®¤¨¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¤½¤â¤½¤â¡¢»ë»¡¤¹¤ë»î¹ç¤Ï°ìÂÎ¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£56ºÐ¤Î»Ø´ø´±¤Ï¡¢²£ÉÍFCÂÐ¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ê£´·î20Æü¡¢£±¡Ý£±¡Ë¸å¤Ë¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¡ØÁª¼ê¸Ä¡¹¤ò¸«¤ë¡Ù¤È¤³¤í¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø»î¹çÁ´ÂÎ¤ò¸«¤ë¡Ù¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ø¼«Á³¤È³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¡Ù¤â¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢»î¹çÁ´ÂÎ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢³ä¤È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÁ´ÂÎÅª¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î³èÆ°¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤«¤é·Ò¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î¤È¤³¤í¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤ËÄ¾ÀÜ¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ªÎé¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢²æ¡¹¤Î³èÆ°¤Ë·Ò¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢³ÆÃÏ°è¤«¤éÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÈ¯Å¸¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤â»ý¤Ã¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú²èÁü¡Û¥²¡¼¥à¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ëJ¥¯¥é¥Ö¡È¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¡É¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢¤½¤ÎÀá¤Î¶½Ì£¤ò¼æ¤«¤ì¤ë¤È¤³¤í¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Î¡ÈËÜ²»¡É¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¡Ö¡Ê¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯²ó¤é¤Ê¤¤¤È¡Ë¡Ø¤Ê¤ó¤Ç²¶¤Î¤È¤³Íè¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ù¤Ã¤ÆÀ¼¤¬½Ð¤Á¤ã¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¡¢Î¨Ä¾¤Ë¤³¤¦ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ÖµÕ¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤¤¤¿»þ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¡Ê³Æ¥Á¡¼¥à¤Î»î¹ç¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¤Ï¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¹Åç¤Î»þ¤ËÂ¿¾¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ËþÊ×¤Ê¤¯»ë»¡¤¹¤ë¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎÁ°¤Ç¡¢ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¡¢¡ÖÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×Áª¼ê¤Ï¤É¤ì¤À¤±¸½¤ì¤ë¤«¡£º£²Æ¤Ë¤Ï¹ñÆâÁÈ¼çÂÎ¤ÎÅì¥¢¥¸¥¢E-£±¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¹çÀï¤ËÂçÃíÌÜ¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÍ±àÎ½¿¿¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¤Ç¤Ï¤½¤â¤½¤â¡¢»ë»¡¤¹¤ë»î¹ç¤Ï°ìÂÎ¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£56ºÐ¤Î»Ø´ø´±¤Ï¡¢²£ÉÍFCÂÐ¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ê£´·î20Æü¡¢£±¡Ý£±¡Ë¸å¤Ë¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡µ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢³ä¤È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÁ´ÂÎÅª¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î³èÆ°¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤«¤é·Ò¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î¤È¤³¤í¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤ËÄ¾ÀÜ¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ªÎé¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢²æ¡¹¤Î³èÆ°¤Ë·Ò¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢³ÆÃÏ°è¤«¤éÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÈ¯Å¸¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤â»ý¤Ã¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú²èÁü¡Û¥²¡¼¥à¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ëJ¥¯¥é¥Ö¡È¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¡É¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢¤½¤ÎÀá¤Î¶½Ì£¤ò¼æ¤«¤ì¤ë¤È¤³¤í¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Î¡ÈËÜ²»¡É¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¡Ö¡Ê¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯²ó¤é¤Ê¤¤¤È¡Ë¡Ø¤Ê¤ó¤Ç²¶¤Î¤È¤³Íè¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ù¤Ã¤ÆÀ¼¤¬½Ð¤Á¤ã¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¡¢Î¨Ä¾¤Ë¤³¤¦ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ÖµÕ¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤¤¤¿»þ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¡Ê³Æ¥Á¡¼¥à¤Î»î¹ç¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¤Ï¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¹Åç¤Î»þ¤ËÂ¿¾¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ËþÊ×¤Ê¤¯»ë»¡¤¹¤ë¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎÁ°¤Ç¡¢ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¡¢¡ÖÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×Áª¼ê¤Ï¤É¤ì¤À¤±¸½¤ì¤ë¤«¡£º£²Æ¤Ë¤Ï¹ñÆâÁÈ¼çÂÎ¤ÎÅì¥¢¥¸¥¢E-£±¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¹çÀï¤ËÂçÃíÌÜ¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÍ±àÎ½¿¿¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë